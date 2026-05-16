Aleksandra Perišić okitila se bronzom, Andrea Bokan osvojila je srebro, dok je Stefan Takov stigao do najsjanijeg odličja.

“Drago mi je što sam posle samo šest meseci ponovio sjajan rezultat i okitio se zlatnom medaljom na šampionatu Evrope. Hvala drugovima iz reprezentacije koji su mi bili velika podrška i čestitke Andrei Bokan i Aleksandri Perišić na osvojenim medaljama", sumirao je utiske Takov nakon povratka iz Nemačke.

Srpski olimpijac je na putu do druge titule prvaka Starog kontinenta u karijeri redom pobeđivao Bugarina Stamenova, Poljaka Cudnoha, Hrvata Golubića i u finalnom meču Gruzina Kincurašvilija. Sve borbe je dobio maksimalnim rezultatom 2:0.

"Bile su to četiri izuzetno teške borbe. Posebno protiv Hrvata Golubića od koga sam izgubio u finalu Svetskog prvenstva 2023. godine i Gruzina Kincurašvlijija, koji me dobio u poslednja tri duela. Međutim, sada se sve poklopilo da dođem do zlata”.

Takov je naglasio da su poslednjih desetak dana za njega bili kao iz snova s obziorm da je neposredno pre odlaska u Minhen na šampionat Evrope diplomirao na Fakultetu za sport Univerziteta “Union - Nikola Tesla” na studijskom programu Trener u sportu.

“To je veoma važna stvar u mom životu. I pored svih sportskih obaveza, uspevao sam da budem skoro redovan na predavanjima. Fakultet za sport je u potpunosti ispunio sva moja očekivanja, jer sam dobio znanje za koje smatram da će mi mnogo koristiti po završetku takmičarske karijere”, rekao je Takov.

Rođeni šampion je na ličnom primeru demonstrirao da obrazovanje i vrhunski rezultati u sportu apsolutno mogu da idu zajedno. U periodu dok je studirao Stefan je osvojio pet odličja na najvećim takmičenjima i izborio plasman na Olimpijske igre u Parizu. Dva puta je osvojio evropsko zlato, na svetskim šampionatima je uzeo srebrnu i bronzanu medalju, dok je na Evropskim igrama takođe stigao do bronze. Posebno je želeo da poruči svim mladim sportistima da nikako ne zapostavljaju svoje obrazovanje, kao i da studiranje i vrhunska sportska karijera mogu da idu ruku pod ruku.

Takov želi da nastavi akademsko usavršavanje kako bi se u dogledno vreme posvetio trenerskom pozivu.

“Planiram da upišem i master studije na Fakultet za sport. Mislim da je to trenutno pravi put za mene, jer vidim da tu postoji prostor za dodatno usavršavanje u oblasti koja me veoma zanima. Nadam se da će praktično iskustvo na tatamiju koje imam i znanje koje stičem doprineti da u budućnosti i kao trener dam doprinos u osvajanju novih medalja za Srbiju", zaključio je Takov.