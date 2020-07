HANKA PALDUM OTKRILA DETALJE SUSRETA SA NOVAKOM: Samo sam mu rekla BLAGO ŽENI KOJA TE RODILA I ONOJ KOJA TE IMA (FOTO)

Tom prilikom bosanska pevačica mu je otpevala pesmu "Crne kose" a taj nsnimak postao je viralan na društvenim mrežama.

Hanka Paldum otkrila je kako je došlp do susreta sa najboljim teniserom sevta u Bosni.

"Ja sam sa Semirom inače dobar prijatelj. Često se čujemo. Kada sam čula da je Novak došao posetiti piramide, poslala sam Semiru poruku podrške. Rekla sam mu da se njegov dugogodišnji trud isplatio i da je ovo na neki način njegov trijumf. Mi u BiH inače uvek pokušavamo da tražimo ljudima mane pre nego da ih pohvalimo, a mislim da je Semir ovog puta zasužio sve pohvale. Poslala sam mu poruku u tom smislu, a on je to preneo Novaku. Spomenuo mu je moju pjesmu 'Crne kose raspletene bujne', pa su se njih dvojica dogovorila da me pozovu. Ne znam ko je to predložio, nije ni važno, a ja sam se naravno rado odazvala pozivu", rekla je Paldum za "SportSportba".

"Za mene je velika stvar kada dođe jedan tako veliki čovek, jedna gromada, u našu BiH", dodala je pevačica.

Paldum je otkrila šta je, između ostalog, rekla najboljem teniseru na svetu.

"Kroz druženje s njim shvatila sam da Novak nije slučajno toliko uspešan. On je jedna tako divna i skromna duša. Samo sam mu rekla 'blago majci koja te je rodila i ženi koja te ima'".

Pre deset godina na internetu se pojavio snimak kako Novak peva pesmu "Crne kose" od slavne pevačice.

"Znam da on uvek peva tu pesmu kada god slavi neku pobedu ili trofej poslee turnira", rekla je Hanka za kraj.

