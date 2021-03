LJUBAVNE AFERE KOJE SU SMEŠTALI NOVAKU Kako su pokušavali da ukaljaju obraz Srbinu: BOLIVUDSKA DIVA, OPAKA LOLA, ZGODNA MAŠA...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković godinama trpi niske udarce zapadnih medija.

Srbin je mnogima "trn u oku". Šta god da uradi ili izjavi, na terenu ili van njega, Novak se nađe na meti pojedinih medija. Zapad koristi svaku moguću priliku da najboljeg na planeti ocrni i predstavi ga kao najvećeg negativca u belom sportu.

Tokom karijere Novak se suočavao sa brojnim napadima zbog svojih izjava, ponašanja na terenu i sl., a u nekoliko navrata strani mediji su pokušali da mu napakuju i ljubavne afere, kako bi mu ukaljali ugled i uništili brak.

Ovo su neke od lepotica koje su dovodili u vezu sa Novakom:

Dipika Padukone

U avgustu 2016. godine britanski tabloidi su objavili da srpski teniser ima aferu sa zvezdom Bolivuda - Depikom Padukone.

Pisali su da je Novak na rubu razvoda od supruge Jelene zbog zgodne glumice iz Indije.

Ovu vest preneli su svi ugledni svetski mediji. Objavili su fotografije srpskog tenisera kako uživa u društvu sa zgodnom glumicom u Los Anđelesu.

Nole nije ostao imun na ove izmišljotine, u tom periodu bio je primetan pad u njegovoj igri. Kasnije je demantovao glasine i objasnio da su Dipika i Jelena zapravo prijateljice.

Lola Astanova

Novaka su povezivali i sa jednom od najpoznatijih pijanistinja na svetu - atraktivnom Lolom Astanovom.

Ova lepotica poreklom iz Uzbekistana godinama važi za najseksipilniju i najtalentovaniju pijanistkinju na svetu. Blistava mlada umetnica usavršila je duboko emotivni stil sa izrazitim vizuelnim duhom.

Nole je upoznao Lolu preko društvenih mreža, bio je oduševljen njegnom muzikom i brzo su se sprijateljili. Novak je bio čest gost na njenim spektakularnim nastupima. Zapadni mediji su odmah iskoristili situaciju, pa su počele spekulacije kako njihov odnos nije samo prijateljski.

Prošlog leta Novak je pozvao Lolu da bude specijalni gost na Adria turu u Beogradu i tom prilikom pijanistkinja je otvoreno govorila o njihovom odnosu.

"Novaka sam upoznala preko društevnih mreža, i smatram da se radi o jednom divnom čoveku. Takođe, imala sam priliku da razgovaram sa njegovom suprugom Jelenom, kao i roditeljima. Jelena se bavi divnim humanitarnim radom i svaka čast za to", rekla je Lola prilikom posete Beogradu.

Marija Šarapova

Đokovića su svojevremeno povezivali i sa slavnom ruskom teniserkom Marijom Šarapovom.

Teniski svet bio je u šoku kada je se Ruskinja 2007. godine na US openu pojavila u loži srpskog tenisera. U tom periodu Nole i Marija su bili jako bliski prijatelji, družili su se na turnirima, pa se spekulisalo da su u tajnoj vezi.

Novakove imitacije Ruskinje bile su apsolutni hit u tom periodu. Šarapova je sjajno prihvatila šalu i jako su se zbližili, kasnije je učestvovala sa Novakom u nekoliko urnebesnih skečeva.

Na Noletovim mečevima je bila redovan gost i žustro je navijala za Srbina, što je bio dovoljan povod sa razne neumesne tekstove u medijima.

Lerin Franko

Paragvajska atletičarka Lerin Franko je još jedna lepotica koju su dovodili u vezu sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem.

Lerin je ostvarila zavidne rezultate tokom karijere, ali je svetsku slavu stekla pre svega zahvaljujući lepoti.

Bila je jedna od najvećih atrakcija tokom Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine, a podjednako u centru pažnje medija bila je i četiri godine kasnije u Londonu.

Lerin se u Pekingu družila sa Novakom, često je gledala njegove mečeve, pa su krenule spekulacije da među njima ima nešto.

Ova atraktivna sportiskinja nije krila da je Novak njen najdraži sportista i da uživa u njegovom društvu.

Natalija Šćekić

Poslednja afera koju su pokušali da smeste Novaku je svakako najbizarnija.

Svetski mediji su preneli ispovest Natalije Šćekić, manekenke iz Niša, koja tvrdi da joj je ponuđeno 60.000 evra da zavede Novaka Đokovića i tajno snimi.

Navodno, zgodna plavuša je na jednom sastanku u Londonu dobila nepristojnu ponudu.

"Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smejem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim", rekla je manekenka nedavno u intervjuu za "Svet".

Nudili su joj pravo bogatstvo da odvuče Novaka Đokovića u krevet.

"Ponuda je bila od 50 do 60 hiljada evra i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu", rekla je Natalija.

