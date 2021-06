MOŽE LI DUBL DA POMOGNE U SINGLU: Evo šta Đoković misli o tome

Novak ne igra često dubl, a upitan je da li dubl može da pomogne singl igračima?

"To je vrlo subjektivno. Dubl igram zbog singla, da budem iskren. To je uvek bio slučaj. Svaki put kad igram dubl želim da igram do kraja, dok god sam na turniru. Tako da se ne povlačim iz dubla zbog singla. Ne radim to. Znam puno igrača, posebno iz vrha, koji rade takve stvari, ’tankuju’. To mi se uopšte ne sviđa. Bolje onda i da ne igraju. Dakle, ako igram dubl, pokušaću da pobedim. Nisam bio naročito sjajan u dublu nikada. Nisam imao sjajne rezultate. Osvojio sam samo jednu titulu", rekao je Đoković.

Đoković kaže da dubl može biti od pomoći u nekim segmentima igre, ali da isto tako može da istroši igrača.

"Dubl sam igrao na turnirima na kojima sam mislio da će mi pomoći da se osećam bolje na terenu. Obično sam dubl igrao pre singl mečeve, poput Indijan Velsa ili Monte Karla. Sada je drugačija situacija, pokušavam da se fokusiram na singl i uštedim energiju. Dublobi mogu biti zaista frustrirajući za singl igrače. Sve se dešava brzo. Ali mislim da dosta pomaže za ritern i servis. Singl je drugačiji. Da, ponavljam, dubl može da pomogne, ali sve je to individualno", dodao je on.

Novak naredni meč igra protiv Lorenca Musetija u ponedeljak.

Kurir sport