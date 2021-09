CICIPAS POSLE BOLNOG PORAZA OD KLINCA IZ ŠPANIJE: Ovo je trebalo da bude moj meč, nije trebalo da izgubim!

Oosle nešto više od četiri sata igre, u možda najčudnijem meču u Njujorku, mladi španski teniser eliminisao je jednog od favorita za osvajanje trofeja US Opena.

Stefanos Cicipas sumirao je utiske posle meča.

"On je odlično počeo, neverovatna brzina lopte, nikada nisam video da neko tako jako udara loptu. Trebalo mi je vremena da se naviknem na njegov stil igre. Bio je to jedan od onih mečeva za koje imaš utisak da kontrolišeš i da će otići na tvoju stranu, zato je ukus gorak. Peti set je odigrao kao i prvi – rizikovao je pri svakom udarcu. Iskreno, nikada nisam video da neko tako dobro odigra prvi set", rekao je Cicipas posle poraza.

U trećem setu je Grk imao dva brejka prednosti i tri set lopte, ali ga je na kraju izgubio u taj brejku.

"On se izuzetno dobro nosio s atmosferom i sa svime. Ovo je trebalo da bude moj meč, nije trebalo da izgubim, ali iz ovoga mogu samo da naučim. On je mlad, borio se i nije odustajao", hvali Grk svom mlađeg kolegu i ističe da je pred Alkarazom blistava budućnost.

"Rekao sam da može da bude konkurent za grend slem titule, ima igru za tako nešto. Iznenadilo me je to koliko je bio konstantan. Moji riterni su bili duboki, pritisnuo bih ga, ali on je dobro to rešavao, odmah ili pravio vinere ili preuzimao kontrolu. Pogotovo u petom setu, nisam očekivao da toliko podigne nivo. Bio je potpuno drugi igrač, ne znam da li mu je fizio pomogao ili šta se dogodilo, ali bio je kao drugi igrač", zaključio je Cicipas.

