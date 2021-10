FEDERERA ČEKA STRMOGLAV PAD! Posle 20 godina u vrhu Rodžer GUBI bodove i TRKU sa najboljima

Federera očekuje veliki pad i do kraja godine bi lako mogao da ispadne sa liste 20 najboljih na svetu, što nije bio slučaj još od aprila 2001. godine! To će se dogoditi jer će se do kraja 2021. godine obrisati preostali poeni od pre dve godine.

Kasper Rud će zbog brisanja 480 bodova, narednog ponedeljka Federera staviti na deseto mesto, što je početak pada o kojem govorimo. Osim bodova iz Indijan Velsa, Federer će uskoro izgubiti 500 bodova iz Bazela (titula) i 400 bodova sa Završnog mastersa (dve pobede).

To znači da će Federer pasti blizu 20. mesta, a kada znamo da će najbolji igrači imati priliku za osvajanje novih bodova u Indijan Velsu i Parizu, nema dileme da će Federer završiti godinu na mestu na kojem nije bio dve decenije.