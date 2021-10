NOVAK DOBIO JASNU PORUKU! Mora da se VAKCINIŠE, nema drugog načina da IGRA u Melburnu

Legendarni australijski teniser Tod Vuldridž rekao je da najbolji teniser sveta Novak Đoković mora da učini sve kako bi branio titulu na Australijan openu od 17. do 30. januara naredne godine, tvrdeći da ne postoji drugi način osim da se vakciniše protiv koronavirusa.

- Teško je, on je imao kovid ranije, očigledno oseća da ima posebnu snagu da se bori sa tim. Realnost je da ostatak sveta radi ono što mi radimo ovde. Mislim da je realno i da mislite da će u nekom trenutku morati da se vakciniše - kaže Vudbridž i dodaje:

- To je van domena Tenis Australija, radiće se o tome šta Vlada odluči da je potrebno da bi se ušlo u zemlju. Ako želi da dođe i igra na Australijan openu, izvesno je da će morati da se vakciniše. Lično, mislim da je to dobro. Već neko vreme to je prikazano igračima kao najverovatniji scenario svega ako žele da dođu u Australiju! Ulog za Novaka je veliki, jasno je da će o svemu morati ozbiljno da razmisli. Izjednačen je po broju slemova sa Federerom i Nadalom, ali želi da ih prestigne i poveća jaz. Uoči turnira koji je osvajao toliko puta, morate da verujete da ozbiljno razmišlja o tome. Za mene bi bio šok da ne dođe u Australiju -zaključio je Vudbridž.

Kurir sport