UŽIVO! IMA LI PRAVDE ZA NOVAKA? Pratite uz Kurir NOĆ ODLUKE! Đoković na saslušanju, sudijska trojka donosi odluku!

Pred Novakom Đokovićem je noć odluke. Savezni sud Australije i sudsko veće sastavljeno od trojice sudija će doneti konačnu odluku o statusu najboljeg svetskog tenisera, da li će moći da ostane u Melburnu i zaigra na Australijan openu ili će biti deportovan.
Suđenje bi trebalo da počne u 23.15 časova, 15 minuta pre prvobitno određene satnice.
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ŠTA SMO DO SADA SAZNALI?
21:48 - SVE VIŠE AUSTRALIJANACA RAZOTKRIVA IGRU SVOJE VLADE
21:17 - TENISERI BOJKOTUJU AO ZBOG NOVAKA?
20:57 - I U SRBIJI LOBIRAJU PROTIV NOVAKA
20:43 - MINISTAR SE IGRA BOGA
19:55 - SRPSKI PRAVNIK OTKRIO ŠTA JE NOVAKOVA NAJVEĆA ŠANSA
19:42 - NOVAČE, VRATI SE KUĆI
19:04 - KIRJOS PROZVAO NADALA ZBOG ĐOKOVIĆA
18:55 - ANDRIJA GERIĆ DAO NEOBIČNU IZJAVU O ĐOKOVIĆU
18:31 - NIK KIRJOS JE NAJAVIO NEOBIČNU AKCIJU
17:39 - NOVAK JE TREBAO DA SE VRATI KUĆI
16:44 - ADVOKAT PREDVIĐA NOVAKOVU POBEDU! EVO I ZAŠTO
16:32 - SUĐENJE ĐOKOVIĆU JE POMERENO
16:06 - NIK KIRJOS JOŠ JEDNOM PRUŽIO SNAŽNU PODRŠKU NOVAKU
15:09 - OGLASIO SE I DULE SAVIĆ
13:22 - PODRŠKA NOVAKU STIŽE I IZ HRVATSKE
12:25 - CICIPAS BEZ KOMENTARA
11:43 - NE ŽELI DA SE JAVNO OPREDELI
11:38 - AUSTRALIJA PRIZNALA: NOVAK JE BEZOPASAN
11:08 - NIKAD JAČA PODRŠKA NIKA KIRJOSA NOVAKU ĐOKOVIĆU
11:04 - ĐOKOVIĆ JE U OPASNOSTI DA IZGUBI NEKE SPONZORE
10:46 - MEDVEDEV TRAŽI ODGOVORE OD ZVANIČNIKA AUSTRALIJE
10:11 - MINISTAR KOJI PROTERUJE NOVAKA PROŠLE GODINE GA JE DIZAO U NEBESA
9:20 - NOVINAR IZ MELBURNA BRANI NOVAKA
9:02 - RAFA NADAL I DALJE ŠESTOKO PROZIVA ĐOKOVIĆA
8:46 - ĐOKOVIĆ JE ODNEO MALU POBEDU PRED NOĆ ODLUKE!
8:07 - ĐOKOVIĆ JE POSLE SASLUŠANJA PREVEZEN U IMIGRACIONI PRITVOR
7:39 - ČUVENI AMERIČKI LIST ŽESTOKO JE UDARIO NA NOVAKA
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