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UŽIVO! IMA LI PRAVDE ZA NOVAKA? Pratite uz Kurir NOĆ ODLUKE! Đoković na saslušanju, sudijska trojka donosi odluku!
Foto: EPA Diego Fedele, AP Mick Tsikas

Dan odluke

UŽIVO! IMA LI PRAVDE ZA NOVAKA? Pratite uz Kurir NOĆ ODLUKE! Đoković na saslušanju, sudijska trojka donosi odluku!

Tenis

Pred Novakom Đokovićem je noć odluke. Savezni sud Australije i sudsko veće sastavljeno od trojice sudija će doneti konačnu odluku o statusu najboljeg svetskog tenisera, da li će moći da ostane u Melburnu i zaigra na Australijan openu ili će biti deportovan.

Suđenje bi trebalo da počne u 23.15 časova, 15 minuta pre prvobitno određene satnice.

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ŠTA SMO DO SADA SAZNALI?

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PONOVO PREDVIĐA NOVAKOVU POBEDU! Advokat je već jednom bio u pravu: Evo šta Đoković treba da URADI i braniće titulu u Melburnu!

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