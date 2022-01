KIRJOS OPSOVAO MEDIJE I PONIZIO RIVALA! Australijanac nastavlja da DOMINIRA: Radije bi gledali kako se farba suši nego tvoju igru

Šampion Australijan opena u dublu je nakon završetka meča između Nadala i Medvedeva odlučio da se javno oglasi i oštro osudi medije u Australiji koji mu nisu naklonjeni, verovatno zbog komentara sa konferencije za medije nakon što su on i Tanasis Kokinakis savladali Maksa Parsela i Metjua Ebdena.

foto: Instagram

"Mediji, je*ite se. Nisam rekao ništa loše za Ešli Barti, samo sam rekao da je publika bila drugačija i odlična ove godine zahvaljujući meni i Kokinakisu, što mi je rekao i otac Ešli Barti. Hteo sam da kažem da gde god da igram stadioni su puni, širom sveta. A što se tiče Maksa Parsela i njegovih komentara posle meča, on nema pojma o zabavi i sportu, ljudi dolaze da me gledaju zato što moja igra vredi i vredi me gledati. Bolje ti je da razmisliš kako ćeš sledeći put da igraš velike poene. Nema potrebe da me napadaš jer ljudi u Australiji bi pre gledali kako se suši farba nego tvoju servis-volej igru" napisao je Kirjos.

On se nakon dubl finala dotakao rejtinga prenosa, smatrajući da je njegov meč bio popularniji nego žensko finale. Ipak, pogrešio je, organizatori su saopštili da je duel Bartijeve i Kolins gledalo 4,2 miliona ljudi, a Kirjosa i Kokinakisa tek 3.1.

Kurir sport