U ŽIVOTU JE SVE MOGUĆE! Đokovića u Parizu pitali kada će da ZAVRŠI KARIJERU, njegov odgovor će vas ODUŠEVITI!

Kad-tad Novak Đoković će morati da okonča karijeru profesionalnog tenisera, ali taj trenutak nije blizu, reklo bi se prema rečima koje je izgovorio uoči drugog grend slema u sezoni.

Najbolji teniser sveta nema nameru da ode u penziju u skorije vreme, o tome je govorio u intervjuu pred 35. rođendan.

Đoković ove nedelje, 22. maja, na dan kada počinje Rolan Garos, proslavlja rođendan, a iz Pariza je poručio da se još uvek oseća odlično na terenu.

- Trideset pet? Tri plus pet je osam. A osam je broj koji simboliše i označava večnost. Tako da osećam da mogu da igram tenis večno - poručio je Đoković za "Novosti".

Novak je otkrio i da će prvo mesto na ATP listi biti želja sve do završetka karijere.

- Voleo bih da budem taj broj dok god budem igrao tenis! Da li je to moguće? Pa, sve je u životu moguće. Uvek imam najviše ambicije u ovom sportu. Naročito kada igram na najvećim turnirima. Najveći turniri i jesu moj prioritet. Zapravo, drugačije i ne znam. Uvek se spremam da osvojim, ne spremam se da igram.

Dobio je i pitanje da li zna koliko dugo će još da traje njegova karijera.

- Nemam taj broj u glavi. Kada je tenis u pitanju, ne želim sebi da postavljam bilo kakvu granicu. Ako postavim broj, onda se igram sa svojim umom. I onda pomalo dam svest činjenici da postoji granica. A to ne bih želeo.

foto: Profimedia

Đoković u Parizu pokušava da osvojio 21. grend slem u karijeri, što je prokomentarisao na zanimljiv način.

- Dvadeset jedan? Dva plus jedan je tri. A tri je jako bitan broj za Srbiju. Sveto trojstvo. Idemo!

Sin Stefan je nedavno osvojio prvi turnir, u trenucima kada je Novak igrao finale mastersa u Rimu.

- Stefan ima sedam godina, igrao je jedan turnir, osvojio ga je, sedam plus jedan jednako je osam. A ja imam 35 godina, tri plus pet je opet osam. Tako da se to podudara! Šalu na stranu, on pre svega treba da vidi sebe kako uživa na terenu. A to je trenutno slučaj. Rezultat sam po sebi nije bitan, pogotovo ne sada. Video sam na primeru moja dva mlađa brata koliko je taj pritisak, koji sam stvorio svojim rezultatima, prouzrokovao mnogo emocionalnih trauma i problema. Prosto, ne želim ni u jednom trenutku da razgovaramo o njegovoj karijeri ili uspesima. Bitno mi je da on izabere ono što želi da radi. Ako je to tenis, naravno da ću dati sve od sebe da mu pružim najbolju moguću karijeru.

Koje biste tri najvažnije stavke u životu pobrojali?

- Na prvom mestu je ljubav. Ona je najviša moguća vrednost, vrlina, osećanje. Više ljubavi nam treba, jednih za druge. A razumevanje, prihvatanje, poštovanje, to je sve deo ljubavi. Zatim, to su mir, harmonija i sklad. To je nešto ka čemu uvek težim. Iako se bavim profesionalnim sportom, gde su uvek prisutni neka vrsta strasti, energije, takmičenja. Veoma je bitno balansirati s tim. Treća stavka bi bila opraštanje - rekao je Đoković.

Kurir sport