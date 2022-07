SAMO NEKA PUSTE ĐOKOVIĆA DA IGRA! Jaka poruka Gorana Ivaniševića! Pomenuo SAD i Australiju, pa brojao GREND SLEM TROFEJE s Novakom

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, govorio je o ciljevima za nastavak karijere srpskog tenisera.

Đoković već neko vreme ne krije da mu je najbitnije da igra na grend slem turnirima, a sličan stav ima i Ivanišević koji je fasciniran trkom Đokovića i Nadala.

- Da je neko pre deset godina rekao da će i on i Nadal prestići Federera, ne bi verovali. Ja sam, dok još nisam bio u timu, rekao da će i Novak i Nadal imati više slemova od Rodžera, sada se to ostvaruje. Teško je reći koliko će imati na kraju, uskraćuju mu sada US Open. Australija je dobra vest, to da nije više uslov obavezna vakcinacija, ali Vlada mora da mu izbriše tri godine kazne. To bi moglo da bude u redu. Ako obojica budu zdravi, ne znam gde će da stanu - rekao je Ivanišević nedavno za sajt "Slobodna Dalmacija".

foto: Profimedia

On je poručio i da ne želi da postavlja granice do kojih Đoković mora da stigne i da je najvažnije da karijera Srbina traje što je duže moguće.

- Cilj je da Novak igra što duže, ne bojim se. Nemam ja tu neki cilj, neka se igra i neka mu dozvole da igra.

Ivanišević je tokom igračke karijere osvojio jedan Vimbldon, a na grend slemovima više uspeha ima kao trener.

- Ne znam kako vi brojite grend slemove, jesam li s igračem bio sam ili s nekim. Kako ja brojim, meni je četvrti s Novakom i jedan imam s Čilićem. Više volim da brojim one gde sam bio prisutan.

Kurir sport