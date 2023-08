ĐOKOVIĆA POSLE MEČA SAČEKAO NEOBIČAN PROBLEM! Odmah se žalio organizatorima, pa najavio SRPSKI DERBI u Njujorku

Pri ulasku u salu za konferencije nakon pobede u drugom kolu Ju Es opena, Novak je doživeo “ledeni doček”.

Razlog tome nije bilo raspoloženje medija prema “najboljem svih vremena” već – klima uređaji koji su bili podešeni na veoma nisku temperaturu da je bilo nemoguće ne požaliti se organizatoru, što su uradili i Đoković i Cicipas pre njega.

U komentaru na meč, Novak kaže na početku:

“Nisam imao najbolji start meča – kao u prvom kolu, ali je velika vlažnost uticala na to. Posle prvog kola skoro da nije bilo vazduha, nije moglo da se diše. U ovom meču smo često igrali duge razmene, stalno smo uzimali peškire. Jedan brejk je bio dovoljan u prvom setu, ali nakon toga sam počeo da igram baš dobro. Zaista sam zadovoljan, uvek može bolje, ali nadam se da ću nastaviti da gradim dalje svoju igru”, ističe Novak.

U narednom kolu nas očekuje srpski derbi, drugi meč u karijeri sa Laslom Đereom, za koga ima birane reči hvale:

“Mislim da igra najbolji tenis sada na betonu, u odličnoj je formi. Sjajno je za Srbiju da ima tenisere u trećoj rundi Ju Es Opena. On je jedan od najvrednijih momaka na turneji; zajedno radimo u teretani, zajedno smo i u svlačionici. Stvarno je veliki radnik, brine o svom telu, a rezultati će svakako dolaziti igračima kao što je on – velikim radnicima i ratnicima. Šljaka je svakako njegova omiljena podloga, ali napreduje i na betonu. Fizički je veoma spreman, i moraću da se spremim za naporan meč”, napominje Đoković, i nastavlja:

“On je proživeo veoma teške lične situacije, sjajan je momak, posvećen igri i svojim stvarima. Volim ga kao čoveka i igrača. Znamo se dobro jer dolazimo iz iste zemlje, saigrači smo u Dejvis kup reprezentaciji. Imamo velike nade da možemo nešto da uradimo sa reprezentacijom. Laslu želim sve najbolje, osim u narednom meču, očigledno!” uz smeh napominje Novak.

foto: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

Upitan da prokomentariše ulogu “koučinga” u tenisu, a pogotovo od kada je dozvoljen na turneji, Novak kaže:

“Koučing u tenisu je različit nego u drugim sportovima – na primer - u košarci. Uvek možete da dođete do klupe i popričate sa trenerom. Mi moramo da povisimo ton, da komuniciramo znakovima, mimikom. Voleo bih da se omogući koučing preko slušalica – kao na Nekst Džen turniru; dobro je za igrače, dobro je za publiku. Shvatam da oni koji su protiv toga kažu da je ovo individualni sport. Svakako si sam tamo. Trener može da priča, ali tamo si sam, i za tebe nema zamene. Nije baš za poređenje sa košarkom, ali sam ipak srećan što možemo da komuniciramo sa trenerom i timom – i to podržavam”, objašnjava Đoković.

Prva igračica sveta Iga Švjontek je do sada bila dominantna u turniru, a na njenu ulogu u tenisu Novak kaže:

“Iga dominira ženskim tenisom, višestruka je Grend slem šampionka – i volim što je tako posvećena. Možda je previše skromna da to napomene - ali ima neverovatan ratnički duh. Bori se maksimalno u svakom gemu, i to je potvrda činjenice da je izuzetan profesionac i koliko sve shvata ozbiljno. Sa druge strane, Koko Gof je još uvek je mlada; Bret Gilbert je tu na njenoj strani, i oko nje počinju se se sklapaju kockice. Igrala je super tenis u Sinsinatiju, ima podršku ovde, a fizički je prilično spremnai dobro udara lopticu. Rano je došla do top klase, ali još uvek treba vremena da se sve to posloži i shvati da ste kompletan igrač. Ona je blizu toga. Ima verovatno veliki apetit i trebalo bi da bude tako, jer igra dobro”, usput hvali i Amerikanku Novak.

Pozvan da povuče paralele između tenisa i života u našem dinamičnom dobu i šta je potrebno za uspeh u tim okolnostima, Novak navodi sledeće:

“Nastojim da brzo adaptiram moja razmišljanja, shvatam koje su ključne stvari potrebne za uspeh. Smatram da je tenis poštovan više nego ikada. Svašta se dešava u njemu i oko njega, mnogo informacija dolazi kroz socijalne mreže, internet, svaku raspoloživu alatku – i zato morate sve to da procesirate. Kada sam počeo karijeru, sve je bilo značajno drugačije. Inovacije i promene uopšte su nezaustavljive, a što se više opirete – sve oko vas postaje još brže. Morate da nađete formulu kako da shvatite u kojem smeru čovečanstvo ide. Danas je tehnologija razvijenija nego ikada do sada, gde su milioni u stanju da istog momenta percipiraju jednu istu sliku. Ipak, nužno je da se u svemu nađe ravnoteža, a posebno kod sportista. Fudbal, tenis, košarka – sportovi su koji se prate širom sveta; sve se prati, komentariše, prosuđuje od strane milion aljudi. Ako sportista ne pazi o mentalnom zdravlju, to bi moglo da mu našteti. Mentalno zdravlje je bitno koliko i fizičko, a kako vidim da se dosta priča o tome – napominjem da bismo morali da pomažemo jedni drugima i da iskoristimo ovu “revoluciju” isključivo na pravi način”, naglašava Novak.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Zamoljen da se još jednom vrati na predstojeći meč sa Đereom i kakav tok meča očekuje, Novak kaže:

“Nemoguće je predvideti i garantovati kakav će njegov ishod biti. Drugačiji je osećaj kada igram protiv nekog iz Srbije. Laci je smiren i tih, izuzetno posvećen ovom sportu, vredan, jako puno radi. Rezultati koji dolaze su direktno vezani sa nivoom profesionalizma koji igrač osvaja. Dobra vest je da smo u formi pred Dejvis kup, igraćemo zajedno i na raspolaganju smo selektoru. Raduje me što je u formi kao reprezentativac – ali i individualni takmičar. Uvek je poseban osećaj kada se igra protiv zemljaka, i iako u mojoj glavi ta činjenica ne menja ništa. Dobro se poznajemo, analiziraću njegovu igru – pa ćemo videti kako valja dalje”, ističe Novak.

I ovde se puno priča o Novakvoj neverovatnoj posvećenosti treningu, pripremama – i rutinskom pristupu koji je svojstven za njega. U pogledu toga, naš as kaže:

“Ja uživam u rutinama, i one za mene nikada neće predstavljati problem. Posvećen sam svakodnevnom obavljanju pripremnih zadataka i protokola u oporavku; to mi godi, i zbog toga sam i dalje tu gde jesam. Ono što mi manje prija je vreme koje provodim van kuće, a sa promenama u trajanju Mastersa - uskoro će svi turniri iz te kategorije trajati po dve nedelje – što je previše. Osim Grend Slemova, ne planiram da nastupam na većem broju turnira – a ostalo vreme ću provoditi na pripremama. Ako ostanete na turniru do kraja – odnosno dve nedelje – dosta vremena se oduzima od privatnog života, a što su mi deca starija – odsustvovanje mi sve teže pada".

Novaka u Americi prate ljubitelji tenisa iz svih nacija, a – naravno – najbrojniji su oni iz više srpskih zajednica širom kontinenta:

“Hvala svim ljudima koji su došli u Sinsinati, a sada su ovde. Srpska zajednica u Čikagu je najbrojnija, a iz nje su mi tamo došli ljudi koji su me zamolili da se potpišem na kamion na kome se nalazi prikaz sa mojim likom. Nikad tako nešto nisam doživeo, a to neizmerno prija. 99 odsto turnira igram van svoje zemlje, i kada sam ove godine igrao u Republici Srpskoj - ili pre u Srbiji – to bivaju nezaboravna iskustva, retka i nešto u čemu posebno uživam”, ističe Novak

Upitan da li misli da će se strastveni odnos prema praćenju tenisa od strane naših poklonika promeniti, i šta još utiče na okolnosti koje okružuju tenis među njegovim poklonicima, Novak poduže odgovara:

“Ne, nikada se neće to desiti – jer nam je to sportski mentalitet – i po tome nismo jedini na svetu. Mislim da je stanje još više strastveno u Južnoj Americi, tamo se sport stvarno igra na život i smrt i često ne smete negde da se pojavite ako izgubite. U tenisu nemamo ostrašćenost u toj meri. Mnogi se poistovećuju sa sportistima – ali to biva mač sa dve oštrice. Imate novac, pažnju – što otvara mnoga vrata”, kaže Novak, i nastavlja:

“Žao mi je što je sport postao biznis, a to je kod nas izraženo – kroz kladionice. One su na svakom ćošku, kao što su nekada bile pekare. Postale su deo života, jer se mnogo ljudi kladi na sport, stavlja sebe i svoju finansijsku situaciju u rizik time što se kladi na teniski meč ili košarkašku utakmicu. Mislim da su kladionice doprinele da u društvu ima više tenzije. Kada sam počinjao da igram tenis, to nije bilo u tolikoj meri izraženo. Danas sportisti dobijaju pretnje, kritike, trpe izuzetno velike pritiske – kao kad nemaju para i bivaju u nezavidnoj situaciji. To je švakako šira tema, i žao mi je što je sport postao biznis - u tom smislu. Mi kao sportisti zarađujemo puno, i po nekima – ne bi trebali ništa više ili dalje da pričamo. Ljudi su skloni da kažu: Šta pa ti imaš nešto da pričaš, ti si multimilioner. Verovatno ću dobiti kritiku, kao “bogataš” što pričam o tome, ali mislim da će se mnogi sportisti složiti sa mnom. Kladionice se promovišu na svakoj televiziji, dominantne su, nude najbrži način da se zaradi novac. Po meni se taj problem – ili ne vidi, ili se zataškava. Mislim da su ljudi svesni – ali biraju da to ignorišu. Država ne radi dovoljno na regulaciji toga – da bi bilo prihvatljivije za društvo i za omladinu. Ljudi nisu svesni, a kao poznata ličnost si konstantno na radaru, imaš članove porodice – i moraš da vodiš računa o tome”, kaže Novak, I nastavlja:

“Sportisti su počeli više da se oglašavaju o ličnoj sigurnosti, ali ne pratim to veoma pomno jer smatram da me se to ne tiče u velikoj većini slučajeva. Svakao podržavam da se priča o tome, da to ne postane neka tabu tema – jer će uvek biti ljudi koji će reći - šta se sada pa ti žališ? Jednostavno, moramo da se zapitamo u kakvoj okolini će naša deca da rastu,” kaže suosnivač Novak Đoković Fondacije za kraj.

(Vuk Brajović)