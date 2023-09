IMAO SAM SEPSU KRVI, VODU U PLUĆIMA, GNOJNE APCESE... Šokantno PRIZNANJE Srđana Đokovića: Šanse da preživim bile su JEDAN ODSTO!

Porodica Đoković često se nalazi u centru pažnje srpskih, ali i svetskih medija.

Novakov otac Srđan znao je da zabavi, ali i šokira planetu, a nedavno je gostovao u emisiji televizije K1 "Preživeli" gde je otvorio dušu. Sada je emisija i objavljena, a on je, između ostalog, pričao o finansijama i životnoj borbi kroz koju je prošao.

foto: Beta/Branislav Božić

- Novak nije bio upućen do svoje 17. godine sa kakvim problemima se susrećemo oko finansiranja njegove teniske karijere. Tada je saznao da su svi lokali koje smo imali u stvari iznajmljeni, kao i stanovi u kojima smo živeli, ali zato je on i uzor tom trećem svetu, jer je od samog početka bio normalan dečak. Mi smo obična srpska porodica koja nije imala nikoga iza sebe, osim nekoliko prijatelja koji su bili zaista fantastični i zahvaljujući njima, uspeli smo da izguramo sve do kraja. To su bili veliki stresovi. Godinama nisam spavao, pa se to na kraju odrazilo na moje i suprugino zdravlje. Dijana je pre jedno 12 godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, a ja pre 9. Sve to je nekako bio uslov da se dogodi, da bi se Novak napravio takav, kakav jeste - rekao je Srđan Đoković, pa dodao:

- Imao sam sepsu krvi, vodu u plućima, gnojne apcese i dve bakterije. Doktori su mi mesec dana davali jedan odsto šanse da ću preživeti. Da me nisu prebacili u Minhen, teško da bih preživeo, jer nije bilo uslova za preživljavanje kod nas.

Podsetimo, Novak Đoković trenutno se nalazi u Njujorku gde se bori da stigne do nove titule na US Openu i posle pobede u četvrtfinalu protiv Tejlora Frica u borbi za finale igraće sa još jednim američkim teniserom Benom Šeltonom.

Kurir sport