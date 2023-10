"KADA SAM IGRAO SA NOVAKOM, STRAHA NIJE BILO - ŠTO NIJE BIO SLUČAJ PROTIV NADALA" Francuz otkrio kako je igrati protiv legendi!

Francuski teniser Kventan Alis prisetio se susreta sa Rafaelom Nadalom na Rolan Garosu 2015. godine, i kako kaže, taj meč mu je puno pomogao u daljoj karijeri.

Kventan tvrdi da je u tom duelu želeo samo da izbegne debakl, a onda je sve to uporedio sa osećajem koji je imao pre meča sa Novakom Đokovićem.

"Taj meč mi je pomogao, jer sam se plašio da izađem na terenu. Kada sam sledeći put igrao sa Đokovićem, straha nije bilo. Izašao sam na teren misliće, glupo ili ne, da mogu da ga pobedim. Osećao sam se sposobnim za to pre nego što sam izašao na teren, što uopšte nije bio slučaj protiv Nadala, gde sam pre izlaska na teren govorio sebi: ‘Ionako ćeš biti pobeđen, pokušaj da napraviš pristojan rezultat’. Tako da sam sledeći put, čak i kada sam igrao protiv jakih rivala, svaki put verovao u to. I to je ono što se promenilo nakon tog meča sa Nadalom", rekao je Alis.

Alis je dva puta igrao protiv Novaka i oba puta je Srbin izašao kao pobednik.

Kurir sport