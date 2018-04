MLADEN ISPISAO VAŽAN DATUM: Tetovažu sam posvetio mojoj Nini!

Mladen Vuletić, koji se u rijaliti „Parovi“ vratio zbog Nine Prlje, iznenadio je sve kad je otkrio da je istetovirao datum kada su njih dvoje započeli vezu.



On već mesecima dokazuje da mu je zaista stalo do beogradske starleta, koja mu donedavno nije verovala pa je često raskidala s njim. Ali otkako se vratio u luksuznu vilu, njih dvoje se više ne razdvajaju, a u subotu su se i verili.

Da bi dokazao svima koliko voli Prlju, Podgoričanin je skinuo majicu i pokazao crtež na svojoj ruci na kojem je, između ostalog, i rimskim brojevima, kako je on rekao, ispisan datum kad je prvi put poljubio svoju verenicu.

Ipak, na kraju je rekao da se šali, ali da će joj svakako posvetiti crtež čim izađe iz „Parova“.



Ova šala je oraspoložila Ninu, koja je prethodno rekla da je Gastoz i njen verenik uznemiravaju.

- Njih dvojica me maltretiraju. Oni su se dogovorili da me nerviraju danas, ne zanimate me. Dosta, uznemiravaju moj nervni sistem - rekla je Nina Prlja.

Žestoko SVAĐA DALILE I DEJANA Na Mladenovoj i Prljinoj veridbi došlo je do ozbiljne svađe između Dalile i njenog muža Dejana. Mnogi su prokomentarisali da je Bosanku zabolelo što je njen bivši verenik zaprosio drugu, ali je ona za sve okrivila ponašanje svog supruga. Dejan se naljutio, ustao od stola i otišao u dvorište, a Dalila je završila u suzama. - Provocira me ceo dan, maše balonima i smeje se - rekla je Dalila.

Dejan joj je nakon toga prišao i pitao je da se pomire, nakon čega ga je ona oterala od sebe.

