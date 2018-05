KAKVA SI TI TO MAJKA? Mia Borisavljević priznala zašto su je kritikovali u toku trudnoće!

Folk pevačica Mia Borisavljević pre skoro dva meseca postala je majka ćerkice Eme, koju je dobila sa svojim nevenčanim suprugom Bojanom Bokijem Grujićem.

Nakon što je donela odluku da se vrati na scenu i u rekordnom roku stane pred TV kamere, otkrila je sa kakvim se sve pričama susretala dok je bila u blagoslovenom stanju.

"Mene su kritikovali u toku trudnoće što mi se, kao, ne vidi stomak, pa to je, kao, odraz kakva ću biti majka... Kao: "Nemaš stomak, kakva si to majka?! Kriješ stomak". Stvarno, nikada nisam krila, to je, jednostavno, tako što se tiče mog izgleda. Osećam da još nisam u punoj formi, ali izgleda da se to ne primećuje", priznala je Mia u emisiji "Premijera".

