TEODORA RASKINULA SA ANĐELOM, A PLANIRA DA SE PRESELI: Pevačica otkrila da se u njenom porodičnom stanu desilo nešto ČUDNO!

Najpopularnije majka i ćerka koje su učestvovale u rijalitiju Goca i Teodora Džehverović sa porodicom žive na Novom Beogradu.

Teodora je u procesu selidbe u drugi stan jer želi da se osamostali.

"Sazrela sam u „Zadruzi“ i odlučila da se osamostalim. U mom stanu nema televizora jer mi je potreban mir i tišina da ne čujem nikoga, čak ni ljude ne mogu da prihvatim", priznaje Teodora.

Na zidu pored ikone okačena je njena slika iz "Zadruge".

"Dok sam bila tamo, mnogo sam volelela moju sliku i crtež koji sam tamo napravila da ne bih imala nervni slom. Živce sam smirivala dok sam crtala i šminkala se. Zahvalna sam bogu što sam ušla u rijaliti jer je to bila jedna velika škola i lekcija", kaže pevačica.

Iako u stanu imaju nekoliko mačaka, Goca i Teodora otkrivaju da su njihovi kućni ljubimci čudni.

"One su me dočekale posle "Zadruge", bile su svuda po stanu. Dali smo im imena Milan, Saška, Miki... svako mače ima ime zadrugara. Mene je mačka izlečila od astme, našla sam mače malo, prljavo i puno buva. Počela sam da plačem da ga sačuvamo i ono se oporavilo. Do tada sam često imala gušenja od astme, a mače mi je često ležalo na plućima i izlečilo me", kaže pevačica i dodaje:

"Imali smo i mace ubice, dve mačke su nam skočile sa terase. Nismo znali da mačka može da skoči sa 5. sprata. Ove sada ne puštamo na terasu."

