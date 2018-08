SLOBA TVRDI DA JE KIJA LJUTA ŠTO JE ON IGNORIŠE: Kockareva uzvratila da je on lažov! (FOTO)

Sloba Radanović otkrio je zbog čega je njegova bivša supruga Kristina Kija Kockar napisala otvoreno pismo posvećenu njemu. Pevač je uveren da je razlog tome što je on ignoriše i ne želi nikakav kontakt sa njom!

Nakon što je novopečena pevačica na Instagramu objavila pismo posvećeno bivšem suprugu i njegovoj devojci iz rijalitija Luni Đogani, oglasio se i pevač. On je u emisiji "Narod pita" izneo svoje viđenje cele situacije i pretpostavku zbog čega se Kija odlučila na ovaj potez.

- Što se tiče Kijinog otvorenog pisma, pročitao sam ga, ali nemam komentar. Verovatno je imala razlog što je to napisala, ali ja znam da je nisam uvredio. Ipak, mislim da je sve to usledilo nakon naših čarki na snimanju "Premijere, vikend-specijala", kada me je provocirala - počeo je Radanović i otkrio detalje:

- Pripremali smo se za emisiju koja je bila humanitarnog karaktera. Prvo je nastao problem oko majica, a njene provokacije sam iskulirao upravo jer smo tu bili da pomognemo ljudima i da se zabavimo. Pretpostavljam da je njeno pismo reakcija na moj komentar da ne želim da ona ima dodirnih tačaka sa mnom, da ne želim nikakav kontakt sa njom. Ona je to spomenula i u pismu, to ju je izrevoltiralo. Mene je iznerviralo što je ona nastavila sa provokacijama, pa sam skinuo bubicu i otišao sa snimanja. Hteo sam da sve bude kul, da bude pozitivna atmosfera, ali ona to nije dozvolila. Ipak, ispoštovao sam produkciju i vratio sam se na snimanje - rekao je Radanović.

Podsetimo, Kockareva je tokom snimanja emisije provocirala bivšeg muža, pa je kada je pored njega prošao Đole Đogani, nabacila je Slobi: "Evo ti ga stric", a on je bio zgranut. Ipak, najveću frku Kija je podigla kada je prokomentarisala da u "Zadrugu" ulaze Radanovićeve dve bivše ljubavi - Mirko Gavrić i Luna Đogani, aludirajući da je pevač biseksualac.

Kontaktirali smo s Kristinom, koja nam je rekla da sve što Sloba kaže nije tačno.

- To je glupost. Većina stvari koje je sinoć izrekao su laž! Ne bih dalje da komentarišem jer imam većih briga u životu - rekla nam je Kija, koja je u otvorenom pismu, između ostalog, napisala:

- Prosto mi je neverovatno da moj sada već bivši muž, svi znate ko je u pitanju, u javnosti predstavlja priču kako "ne želi da ima dodirnih tačaka sa mnom", kako je "zamalo" zaplakao na razvodu. Njegove izjave ko je izvukao najdeblji kraj, kome je život uništen, za šta se najviše kaje i da će se videti vremenom ko je ko - je l' treba da se objašnjava više ko je ko?

Radanović se dotakao i svoje bivše devojke Lune i rekao da podržava njen ulazak u "Zadrugu".

- To je njena stvar, ako će na kraju da joj se ispostavi kao dobro. Ima svoje razloge zašto je ušla. Sada treba da bude što opuštenija i ne naseda na provokacije i shvati to kao igru, a ne život - rekao je Sloba.

Senzacija

Sudija ulazi u "Zadrugu"! U prvoj emisiji nove sezone emisije "Magazin In" gostovali su novi zadrugari. Pored Lune Đogani, Mirka Gavrića, porodice Vasić - Mike, Gibe i njihovih roditelja, Suzane Perović, na luksuzno imanje dolazi i sudija Suzana Ilić. foto: Printscreen YouTube - Bila sam prvi pomoćnik ministra pravde, sad sam prvi sudija koji ulazi u "Zadrugu". Navikla sam da budem prva - rekla je Suzana.

Kristina Kockar Rođena: 26. maj 1989.

Mesto: Zrenjanin

Brak: Razvedena

Deca: Nema Slobodan Radanović Rođen: 20. jun 1990.

Mesto: Zrenjanin

Brak: Razveden

Deca: Nema

