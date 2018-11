BLACK FRIDAY U TRAVELLAND-U: Zbog velikog interesovanja vrata agencije su vam otvorena i u nedelju 25.novembra!

Planirate letovanje, zimovanje, doček Nove godine, obilazak čuvenih evropskih prestonica ili vas ipak više privlače neke egzotične destinacije? Pravo je vreme da posetite prostorije turističke agencije „Travelland”, jer vas tamo očekuju Black Friday popusti kakvim se niste nadali!

Ako već razmišljate o letnjem odmoru, iz „Travelland-a“ toplo preporučuju Grčku kao destinaciju za savršeno letovanje. Na popularni Crni petak možete ostvariti neverovatne popuste na neke od najlepših hotela iz bogate ponude. Luksuzni hoteli Miraggio, Cronwell Sermilia na Halkidikiju i Cronwell Platamon u Olimpskoj regiji mogu biti vaše sledeće odredište uz do 50% niže cene. Za hotel Bomo Aristoteles Holiday možete ostvariti do 40% popusta. U regiji Atika, smešten je Bomo Calamos Beach 3*, jednostavnog stila i okružan zelenilom, pruža udobnost posetiocima i kvalitetnu uslugu. Za Black Friday na ovaj hotel možete ostvariti do 35% popusta. Uz sjajnih i do 50% popusta, na Eviji, možete uživati u prelepom ambijentu Bomo Palmariva Beach hotela 4*. Bilo da ste smešteni u glavnoj zgradi ili bungalovima, maksimalan užitak je zagarantovan! U letovalištu Kalitea na Halkidikiju nalazi se fenomenalni Anmon Zeus hotel 4*. Smešten je na samoj plaži, idealan za porodični odmor, a na Black Friday možete ga priuštiti uz popust i do 25%. U centru istoimenog naselja smešten je Kriopigi hotel 4* dostupan po i do 40% nižim cenama. Udoban i lepo uređen, a pored svih atrakcija izdvaja se vozić, kojim se gosti mogu odvesti do prelepe plaže. Lepote Jonskog mora dočaraće vam čuveno ostrvo Krf na kome je smešten šarmantni hotelski kompleks Messonghi Beach Hotel 3*. Kvalitetna usluga i bogat izbor sadržaja čine ga saveršenim mestom za porodični odmor, a na Black Friday za njega možete ostvariti i do 25% popusta.

U „Travelland-u“ vas očekuje još jedna akcija. Za sve grčke hotele možete ostvariti i dodatni popust od 3000 dinara prilikom uplaćivanja aranžmana!

Ovu zimu možete provesti u najpoznatijem egipatskom letovalištu Hurgadi po ceni već od 260€ plus avio takse. Ako ipak poželite da u Novu godinu uđete na obali Crvenog mora, možete to učiniti sa „Travelland-om“ po ceni već od 420€ plus avio takse. Uz Black Friday akciju očekuje vas popust od 30€ po osobi za uplate od 22.11. do 26.11.2018.

Dragulji Bliskog Istoka, poput Dohe, Dubaija i Ras el Hajma posetioce privlače dugim peščanim plažama, toplim morem, bučnim trgovima, tržnicama i šoping centrima, kao i nestvarnim raskošnim građevinama koje je ljudska ruka ikada sagradila. Uživajte u spoju orijentalnog i modernog, sada i uz akcijske popuste od 70€ po osobi na uplatu nekog od aranžmana.

Za Black Friday možete ostvariti neke neverovatne popuste za najpopularnije tropske destinacije. Raj Kariba, kao što je Dominikanska Republika možete posetiti sa „Travelland-om“ uz Black Friday popust od 50€ po osobi, dok vas za čarobni Bali očekuje vas popust od 70€ po osobi.

Za sve one koji bi se usudili da istraže neka od najlepših ostrva Indijskog okeana poput Zanzibara, Šri Lanke, Maldiva, Mauricijusa i Sejšela, „Travelland“ nudi akcijski popust od 50€ po osobi pri uplati aranžmana!

Uzbudljivi Maroko, mesto stapanja kultura i naroda, o čemu svedoče brojni spomenici i tragovi. Spoj tradicije i novog doba dostupan je sada uz cene snižene za 40€ po osobi.

Tropski predeli Jugoistočne Azije su nešto što se bar jednom u životu mora doživeti. Tajland ove zime možete posetiti uz neverovatne akcijske popuste. Za polazak 10.12.2018. cene za Crni petak snižene su za 100€ po osobi, a za polaske 5.01, 20.01, 28.01, 7.02, 14. i 24. mart u 2019. godini niže su za 60€ po osobi!

Ako ste zainteresovani za obilazak evropskih gradova, prestonica mode, kulture, njihovih brojnih muzeja, važnih zdanja, spomenika i drugih atrakcija, u „Travelland-u“ vas takođe očekuju popusti. Za autobuski prevoz aktuelan je popust od 10%, a za avionski prevoz, popust do 10%.

Zima i zimske čarolije su ono što nam polako dolazi. Kao sinonim za sportove na snegu i druge atrakcije u Evropi poznati su Alpi. Grebene i vrhove ovog veličanstvenog planinskog venca deli nekoliko država, a među njima su i Austrija, Italija i Slovenija. Moderno uređene, po nekoliko kilometara duge ski staze različitih težina, savršeno organizovana mreža žičara, gondola i ski liftova, impozantne skakaonice stvaraju besprekorne uslove za izvođenje svih mogućih sportova na snegu. Svi oni koji bi se oprobali u avanturama na snegu, uz Black Friday akciju, mogu ostvariti 5% popusta na skijališta Austrije, Italije i Slovenije prilikom uplate aranžmana.

Ako planirate putovanje, pravi je trenutak da iskoristite ovu fenomenalnu Black Friday akciju! Samo za vas prostorije turističke agencije „Travelland“ biće otvorene i u nedelju 25.11.2018. od 10h do 17h.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj ageniji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

