LAZIĆ SE SA TRUDNOM VERENICOM SELI U ŠVAJCARSKU: Darko napušta Srbiju! Marina se porađa u Cirihu

Darko Lazić toliko je srećan što će se po drugi put ostvariti u ulozi roditelja, da je zaboravio i na zdravstvene probleme sa kojima se bori otkako je pre dva meseca doživeo tešku saobraćajnu nesreću iz koje je, zahvaljujući timu lekara bolnice u Zemunu, uspeo da preživi.

Kako Kurir saznaje, pevač planira da se njegova verenica Marina Gagić, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, porodi u jednoj od najboljih klinika u Švajcarskoj i da ujedno u toj zemlji nastave svoj život.

foto: Printscreen/Instagram



- Darku je vest da će ponovo postati otac promenila život. Poslednjih meseci su mu se izdešavale loše stvari koje on želi da zaboravi i da krene dalje. On zna da je za njega najbolje da svoj život na neko vreme nastavi van granica naše zemlje, i zbog daljeg oporavka i zbog mira i privatnosti. Darku je sada najvažnije da sredi svoj život. Prijatelji su mu već predlagali da se preseli u Beč, konkretno estradni menadžer Zvonko Grujić mu je nekoliko puta nudio da počne da živi u Beču jer tamo ima dosta tezgi, ali Darko je sve to olako shvatao. Međutim, sada on želi da napusti zemlju i, po svemu sudeći, posle Nove godine će se to i dogoditi - priča naš izvor.

On kaže da će mu u svemu pomoći njegov menadžer Mersed Hadžić, kao i prijatelji.

- Darko nije sam. Mirso Švajcarac će mu sigurno pomoći finansijski, kao što je to i do sad radio. Lazić ima dosta prijatelja u Cirihu koji će mu obezbediti krov nad glavom i izađi u susret za prvo vreme dok se i sam ne snađe. Jeste da je on vezan za svoj rodni Brestač, gde je napravio veliku kuću i da Marina obožava njegove roditelje sa kojima se fenomenalno slaže, ali odlazak u Švacarsku je samo dok ne sredi svoj život. Kad god ne bude radio, Darko će sa detetom i Marinom biti u Srbiji, a i njegova ćerka Lorena će tada biti sa njima - završava naš izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lazićevom verenicom, kao i njegovim roditeljima, ali oni nisu odgovarali na naše pozive do zaključenja broja.



27 godina ima Darko

19 godina ima Marina

3 meseca je trudna



Gleda svoja posla

Od Ane Sević ni traga ni glasa Ana Sević više ni ne pita za zdravstveno stanje još uvek zakonitog supruga i oca njene ćerke Lorene Darka Lazića. Prema rečima njene koleginice i prijateljice (ime i prezime poznato redakciji) pevačica se švrćka po svetu sa svojim dečkom Danijelom Nedeljkovićem i uživa u svom životu.

- Ana je besna što je Darkova familija rekla istinu. Njoj uopšte nije stalo dao bivšeg muža, niti je zanima bilo šta što se tiče njegovog života. Čak i kad je saznala da će postati ponovo otac, samo je slegla ramenima i rekla "neka im je sa srećom". Ona je inače posvećena samo ćerki i dečku, od njene karijere trenutno nema ništa, osim ako se ne računa to da postavlja fotke na Instagram. Otkako nije sa Darkom, nigde nije ni nastupala, a i tezge koje je imala su bile zahvaljujući njemu, jer ona nema nijedan hit - tvrdi Anina koleginica koja je insitirala na anonimnosti.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Autor: Ljiljana Stanišić