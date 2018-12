REPERI SE PERU, A KOLEGE IM PORUČUJU: Džalu i Bubu treba proterati iz Srbije!

Podigla se velika prašina posle objavljivanja teksta s jasnim dokazima da su Amar Hodžić i Jasmin Fazlić, poznatiji kao Buba Koreli i Džala Brat, pre nekoliko godina u komentarima na svom Jutjub kanalu vređali i pozivali na klanje i vešanje Srba. Među prvima se oglasio Ljuba Aličić, koji smatra da repere zbog ovakvih izjava treba proterati iz Srbije.

foto: Printscreen

- Najoštrije osuđujem potez tih repera! Pitam se kako je uopšte moguće da tako nešto mogu da napišu? Mi smo takva nacija da svakoga prihvatamo ko dođe kod nas, a gde mi možemo da odemo da pevamo i da nas prihvate tako velikodušno? Nigde. Džali i Bubi treba zabraniti da nastupaju ovde, treba ih proterati iz Srbije zajedno sa onom Majom Berović, sve su to ista go.na! - oštar je bio legendarni folk pevač u izjavi za Kurir.

foto: Printscreen

Javnost u Srbiji zgrožena je ovim postupcima repera iz Sarajeva, koji su često gosti u Beogradu, gde održavaju koncerte i nastupaju po klubovima za basnoslovne svote novca. Njih dvojica, iz samo njima poznatih razloga, prekjuče nisu hteli da nam daju komentar kad smo kontaktirali s njima preko njihovog menadžera Mersada Kučanina, ali su se zato oglasili čim smo objavili pomenuti članak na našem portalu. U svom saopštenju Buba Koreli navodi da on i njegov saborac nisu objavili pretnje Srbima i da im neko namešta aferu.



- Već smo prošli ove hejtere. Možemo ponoviti sve. Beograd je naša druga kuća. Ja sam iz mešanog braka, ovo je neki lažni profil jer mi nismo nacionalisti i dugo vremena smo u čitavoj Srbiji. Mi volimo muziku i samo hoćemo da ispoštujemo sve fanove i publiku. Ovo sve što radimo, koncerte poput Arene i Taša, jeste da svi imaju mogućnost da nas čuju, pogotovo naša mlađa publika koja zbog godina ne može da dolazi u klubove - rekao je Džala.

foto: Printscreen

U ovoj njegovoj izjavi sporna je tvrdnja da su pretnje Srbima ubistvom i klanjem napisane s lažnog profila, s ciljem da se naudi njihovoj karijeri i popularnosti u našoj zemlji. Jutjub kanal Imperia u vlasništvu je Bube Korelija i Džala Brata i to jasno piše u odeljku "osnovni podaci", gde je takođe navedeno da su posao s tom društvenom mrežom pokrenuli još 2006. godine. Upravo na ovom kanalu, verifikovanom i priznatom od strane Jutjuba, objavljene su monstruozne pretnje sledeće sadržine: "Lajk ako bi i ti klao Srbe" i "Mafijašu, je*o te otac srpski, čitav život samo go*na jedete. Sve su Srbe vešali na vrbe."

foto: Kurir

Svi snimci ispod kojih su bile ispisane preteće poruke Srbima su izbrisani s kanala Imperia i na njemu sada postoje samo video-klipovi svežijeg datuma, od koji je najstariji pesma "Kim Kardašijan", postavljena pre šest godina. Zašto je i ko je izbrisao spotove i komentare s njihovog kanala? Postoje dve mogućnosti: prva je da su to uradili upravo Džala i Buba, plašeći se reakcije javnosti u Srbiji kad su postali popularni i poznati na našim prostorima, ili je to uradio Jutjub zbog širenja verske i nacionalne netrpeljivosti.

foto: Printscreen

Na kraju, ukoliko postoji i najmanja mogućnost da je neko s lažnog profila objavio pretnje Srbima da bi naudio Džali i Bubi (a već smo dokazali da je to nemoguće), kako onda objasniti njihov spot za pesmu "Borba", u kojem se pojavljuje grafit "Ubij Srbina"? Kao slučajnost - definitivno ne!

Reagovanja

Hasan Dudić: Zabranite im da dolaze ovde!

- Dotakli smo samo dno! Ta dvojica da dolaze ovde i nastupaju, da pevaju mojim unucima?! Sram da ih bude. Pozivaju na vešanje i klanje Srba, a ovde uzimaju pare.

foto: Dragan Kadić

Meni je prijatelj musliman iz Beča poslao to da vidim, čovek je zgranut, osuđuje ih. Svaka čast Kuriru što je objavio to, neka narod vidi ko su uzori mladima. Treba im zabraniti ulazak u Srbiju.

Lepa Lukić: Nismo ludi da nas kolju!

- Svako normalan će osuditi to što su uradili. To je skandal nezapamćen, ne znam šta drugo da kažem.

foto: Printscreen

Uostalom, neka oni pozivaju na klanje, ko da ćemo mi otići tamo da nas zakolju i vešaju! Pa nije to igranka da idemo, nismo ludi.

Maja Nikolić: Zgrožena sam!

- Ako imate dokaze da je to istina, onda je to sramno i ja sam zgrožena njihovim postupkom. Strašno! Ali moram da se ogradim jer ne znam da li je to istina.

foto: Printscreen

Lukas mi je veliki drug, mnogo ga volim i poštujem i ne verujem da bi on sarađivao s njima da je znao da je to istina! Lukas je kralj i legenda, sam može da napuni tri Arene i njemu ne trebaju nikakvi gosti za to. Sigurna sam da nije znao za ove gadosti!

Bora Đorđević: Nisu nikakvi umetnici!

- Ne bih ulazio u to, nemam pojma da su to rekli. Ne cenim ono što rade s mašinam, autotjunom. To mi nije umetnost neka velika.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, Ivan Ercegovčević/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir