NADA TOPČAGIĆ ODBILA VELIKU NAGRADU: Pevačica ima JASAN razlog, a vas će ŠOKIRATI!

Pevačica Nada Topčagić tokom karijere je dobijala razne nagrade i priznanja, ali jednu je ipak odbila!

U pitanju je "Nagrada za životno delo", a Nada je objasnila zbog čega joj nije palo na pamet da ode i primi nagradu.

"Pre deset dana zvali su me da primim "Nagradu za životno delo". Ja sam to pratila i, kada daju tu nagradu, mislim da je to kraj karijere, završen život! Ja to tako u svojim mislima gledam, životno delo - to je kraj, za ispraćaj još samo sanduk fali da mi spreme. Ko god je dobio tu nagradu, nije prošlo mnogo vremena, bio je ispraćen", rekla je pevačica.

Po Nadinoj želji druga nagrada je spremna i pevačica će je uskoro preuzeti.

foto: Kurir

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir