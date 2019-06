SAMO TAKO LUDAČKA LJUBAV JE MOGLA DA REZULTIRA EKSPLOZIJOM: Suzanin prijatelj osudio Mikijevo zlostavljanje u rijalitju, a EVO šta je rekao o reakciji pevačicine PORODICE!

Dejan Milićević oglasio se povodom incidenta koji se dogodio u "Zadruzi" kada je Miki Đuričić udario šamar svojoj ljubavi, kako je sam zove, SuzaniPerović, a onda i štakama prebio bivšu devojku, Nadeždu Biljić.

Kao što je poznato, modni fotograf je blizak prijatelj pevačici, a on je osudio ovaj čin.

"Samo tako ludačka ljubav i nenormalni odnos je mogao da rezultira eksplozijom. To se skupljalo, skupljalo, skupljalo od samog početka njihovog nenormalnog zabavljanja, te nenormalne zaljubljenosti i to je moralo da eksplodira na najgori način. Ja sam protiv bilo kakvog nasilja nad ženama, pogotovo nad mojom prijateljicom, postoje nadležni organi koji će se baviti time. Strašno je i za svaku osudu bilo kakvo nasilje i nad Suzanom i nad Nadeždom. Ja sam neko ko obožava žene i radim sa njima celog života, nasilje te vrste osuđujem do kraja", rekao je modni fotograf.

Na pitanje da li se čuo sa članovima Suzanine porodice i da li zna kako se oni osećaju, Dejan je istakao da veruje da će oni postupiti onako kako treba.

"Nisam se čuo sa njima jer naš dogovor je bio da oni budu izopšteni iz bilo kakve veze sa Zadrugom i Suzaninim boravkom unutra. Ja verujem da će i Suzanin sin odreagovati kako treba, a i naravno veliki gospodin, Vlada, Suzanin suprug će sigurno, sigurno, sigurno odreagovati već kako treba jer nedopustive su takve stvari", zaključio je Dejan.

