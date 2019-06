BIO MU SA ŽENOM, OTAC JE NJEGOVOG UNUČETA, TUKAO MU ĆERKU, BACAO BOMBE! Karađorđe sve oprostio Čabarkapi, sve okrivio NJU, pa otkrio zašto mu se nije OSVETIO jer je oplavio Aleksandru!

Karađorđe Subotić je u toku jučerašnjeg dana otkrio da je sklopio primirje sa Aleksandrom Čabarkapom, a sada dodaje i zbog čega mu se nije osvetio za prošlogodišnji napad na Aleksandru Subotić.

foto: Printscreen

"Sreo sam se na ulici sa njim i njegovim bratom, pograzgovarali smo, pružili ruku jedan drugom i dogovorili da prestanemo sa incidentima. Znate kako, on ima decu, ja imam decu i unuče... Zašto bi drugi ispaštali zbog nas? Vreme je da se zaustavimo. Koliko će to da traje, ne znam, nadam se da to nije neka taktika, pa da mi onda zabije nož u leđa. Vreme je najbolji pokazatelj svega", rekao je Karađorđe, prenose beogradski mediji pisanje Stara.

foto: Printscreen

"Vidite, dok je on bio u zatvoru ja njegovu porodicu nisam dirao. Ja sam problem imao samo sa njim. Bio sam u šoku kada sam čuo da je bačen eksploziv na kuću mog brata", dodao je Karađorđe, ističući da mu je drago što su stvari zaustavljene pre nego što je ishod bio fatalan po nekoga.

foto: Zorana Jevtić I Printscreen

"Nas dvojica nismo imali, sve je to bilo jer se baba Ljuba švalerala. Dovodila ga je u kuću, onda se desilo to što se desilo sa Aleksandrom, i eto dogodila se Magdalena", rekao je Karađorđe.

"Ali, vidite, ja Magdalenu volim najviše na svetu, ona je moj centar sveta. Ja sam sve to okrenuo u svoju korist jer, eto, imam nju. Bio sam jako ljut kada je prošle godine udario Aleksandru. To su strašne stvari, nisam znao šta da učinim a da ne pogrešim. Shvatio sam da će se situacija pogoršati ako bilo šta uradim i da će onda sve postati još dublje. Eto, sada je sve kako treba", dodao je Subotić.

"Drago mi je da smo Čabarkapa i ja sklopili primirje. Aleksandri će pasti kamen sa srca kada bude čula za to", zaključio je Karađorđe!

foto: Dragana Udovičić

Kurir