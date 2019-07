KUĆU DAO ZBOG KOCKARSKIH DUGOVA JEDNOM ŽESTOKOM MOMKU, PA SE PRESELIO U STAN! Đanijeve komšije sa Mirijeva otkrile kakav je pevač, a svi se ČUDE šta mu svaki put radi žena Slađa

Pevač Radiša Trajković Đani jedan je od simbola kraja Beograda u kojem živi i skoro da ne postoji stariji Mirijevac da ga ne zna. Mnogi kažu da na veseljima uzima najveći bakšiš.

"Dani je naš Mirijevac. Srećem ga svuda po kraju iako stalno negde putuje da peva, ne kaže se džabe Dani, no parti. Pitao sam ga da peva na jednom veselju u mojoj familiji, ali on je rasprodat do ko zna kog datuma. Sve mu je unapred zakazano mesecima. Znam mu i ženu i decu. Svi su dobri i nasmejani i glasni. Njihovi koreni su sa Kosova i u genima im je da budu društveni i predusretljivi", ispričao je jedan od prvih komšija pevača iz zgrade u kojoj stanuje Đani sa petočlanom porodicom.

foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić



Pričalo se da je živeo u blizini, ali u kući koju je zbog kockarskih dugova morao da prepusti jednom žestokom momku.

Đanijeve komšije o njegovom poroku odbijaju da govore i ističu da o tome ništa ne znaju, a jedna od komšinica, čiji stan je ispod pevačevog, kaže da je srećna što je baš on njen sused.

"Odličan je Đani komšija, bolji ne postoji. Srdačanje prema svima koji mu se obrate. Decu mnogo voli i s klincima se uvek šali u zgradi", rekla je gospođa. nam je da lično ne

"Pre je živeo u kući, pa smo ga ređe viđali, ali otkad je u zgradi, vidim ga kako staje i iznosi stvari iz kola. Žena ga dočeka i pomogne mu oko svega. Čini mi se da se baš vole. Videla sam ih da se ljube na ulici", rekla je komšinica o Đaniju.

foto: Dragan Kadić



Dok je bio na letovanju sa porodicom, njegov stan su zaposeli majstori da bi porodicu Trajković po povratku u Srbiju do čekao sveže okrečen i tip-top sređen dom.



"Mi krečimo kod Đanija. Oni nisu trenutno u Srbiji. Odmaraju se, a mi molerišemo", otkrio je čovek koji nadzire radove u pevačevom stanu.

Đanija sam pre tri-četiri dana videla na terasi da svira neki instrument, harmoniku ili nešto drugo, ne razumem se u instrumente baš. Pevao je iz sveg glasa. Baš je bio veseo. Dole su se skupili ljudi i uživali u njegovom koncertu koji nije dugo trajao", ispričala je starija gospođa iz susednog ulaza, a komšija Marko je ispričao da se sa Đanijem sreće najčešće po beogradskim kafanama, kao i da njegova tašta mnogo hvali Đanijevu Sladu.

foto: Printscreen Instagram



"Đani je kralj, a njegova žena velika lafica, to mi je rekla tašta koja stanuje njihovom najbližem komšiluku. A Đanija baš često srećem po kafanima, najčešće pred zoru u jednoj kafani na auto-putu kad svrati posle nastupa. Voli čovek mnogo da pije pivo", ispričao je Marko.



U susedstvu porodice Trajković saznali smo da im je dom često pun ljudi i da vole da ugoste prijatelje, ali i da pevačevo troje dece, dva odrasla sina i ćerka tinejdžerka, izuzetno poštuju svoje roditelje i da su primer srećne porodice.

foto: Provatna Arhiva

Kurir.rs/Scena

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir