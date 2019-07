SAŠA POPOVIĆ OTKRIO KO IDE A KO OSTAJE U ŽIRIJU ZG: Onda se raspričao o svom POROKU, ženi Suzani, ćerki, pa čak spomenuo i PUŠKU! ŠOK!

Direktor Grand produkcije Saša Popović otkriva detalje nove sezone Zvezda Granda, svoju emotivnu stranu, ako i da ne razmišlja o penziji.

"Ne idem u penziju, šta ću? Šta da radim? Rano je za mene".

Šta će gledaoci imati prilike da vide u narednoj sezoni "Zvezda Granda"?

"To sve zanima. U novoj sezoni ostaje isti žiri, a u prvom krugu ćemo

imati 15 emisija, gde žiri neće imati mogućnost da vidi kandidate. Isti

je princip kao i prethodne sezone. S tim što će u svakoj emisiji biti gost mentor, to znači da će je da velika zvezda sedeti pored za razliku od standardnog žirija, gost mentor ima prilike da vidi i čuje kandidata.



Pričalo se da ste kupili novu luksuznu jahtu, da li će to biti vaša oaza ovog leta?

- Pričalo se i pisalo svašta, da kupio jahtu od milion evra, da plaćam skipera deset hiljada evra. Prvo, sam vozim svoj brod, koji košta daleko manje od tih cifara. Sam ga perem, brišem i vodim računa o njemu.

foto: Nemanja Nikolić



Toliko godina ste u javnosti, a nikada vas niko nije video da ste zaplakali. Da li ste emotivac?

- Veliki sam emotivac, ali sam 40 godina na estradi i to je jedna rutina koju radim. Emotivan sam, mnoge stvari me pogode, a sada što ne pokazujem na televiziji suzama, to je tako.

Kažu da dobro izgledate jer ste u treningu, posećujete li teretanu?

- Ne, volim da plivam i to činim kada god mogu.



Koji vam je najveći porok?

Alkohol ne pijem, ne drogiram porok, nažalost. Ne pušim. Slatkiši su mi najveći porok.



Supruga Suzana nije bila sa na finalu, a znamo da vas svuda prati u stopu, zbog čega?

- Kod kuće je sedela i gledala emisiju. Piše mi non-stop u tim trenucima da li je dobar ton ili ne... Ovo treba ovako ili ne treba.

foto: Damir Dervišagić



Hoće li ćerka krenuti vašim stopama?

- Obožava muziku, ali neće krenuti mojim stopama. Što se tiče sluha, povukla je na mene, a da je povukla na mamu, verovatno bi krenula ovim putem. Zadovoljan sam, imamo zaista odličan odnos. Što se tiče Suzaninog sina koji je kod nas, divno je dete, radi "Grandu" kao tonac.

Je l' ste strog otac?

- Nisam, sve joj dozvoljavam jer je stvarno dobro dete. Ne izlazi po splavovima, ne pije, ne puši. Ima jednu-dve drugarice. Voli da je kod kuće sa nama i da se zajedno družimo.

Kako izlazite na kraj sa njenim udvaračima?

- Kako ona bude odlučila, tako će biti. Nisam kao Nikola Kojo iz "Mi nismo anđeli" da imam pušku i da vijam okolo.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/Scena

Kurir