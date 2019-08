POTRESENA SLAVICA IZNELA DETALJE PREBIJANJA ĆERKE: Neće da kaže, ali Toma je Nadu vukao po PODU! Evo šta mi je rekla Panićeva majka kada sam joj poslala PORUKU!

Nadeždina majka, Slavica Biljić progovorila je odnosu svoje ćerke i nasilnika Tome Panića, koji je u toku dana pretukao pevačicu, pre strašnoj događaja.

Slavica je otkrila šta se desilo jednom prilikom tokom izlaska Tome i Nadežde.

"Nada nije bila aktivna, on mi je poslao poruku da je Naci upao telefon u Savu. On je rekao da ili ja njega zovem ili on mene. On se iznervirao što je Nadi upao telefon, išli su kasnije na neki rođendan, lepo su se proveli, a ona se nije nijednog momenta žalila. Nisam želela da se mešam u njen privatni život", rekla je Slavica.

Voditelj je podsetio Nadeždinu majku na sve što je Toma radio u rijalitiju.

"Nije se on uselio. Ona je bila nekoliko dana kod njega u Svilajncu, pa je on bio u gostima kod nje nisam to shvatila tako. Mi smo porodica koja ne sluša priče, vodi svoj život, ali sam svakakve priče slušala o Tomi. Ona je rekla da ju je Toma vukao po podu, ne znam što sada to ne sme da kaže. Rekla mi je da ju je Toma umlatio. Pitala sam da li želi da dođem, ali nije htela. Imala je strah, jer ja mogu svašta da uradim. Bio je više verbalno agresivan, nego fizički u rijalitiju. Ipak, olako je prešla preko uvreda, a ona generalno ne želi da ima konflikt. Treba da poštuje sebe, ali mnogo veruje ljudima, iskrena je i otvorena, a ljudi to omalovaže i smeju se, vole kada ste na dnu, a ne na vrhu. Nada više nema snage ni da priča o tome, 15 rasploženja je promenila, nisam ja svoju decu rodila da budu krpe. Sa tim bivšim dečkom sam se ja umešala i ispalo je da smo mi roditelji loši, odmah sam videla šta taj čovek radi. Toma nema emocija prema Nadi, pretpostavljam da je imao neku korist, a ona nije pokazala da ima problem sa njim. Rekla sam im na šaljiv način da ih oboje treba tući, kada su se oni pomirili. Moj suprug nikada nije podigao ruku na mene, nije mu palo na pamet. Ona je gledala komentare, sreća pa je imala toliko prijatelja", izjavila je Biljićeva majka u "Narod pita" i dodala:

"Tominoj mami sam poslala poruku na Instagramu i pitala sam je da li je ona uticala na to da on bude sa Nadom. Imam utisak da ga je neko nagovorio, da je nateran da bude sa njom. Tomina majka tvrdi da na njega niko ne može da utiče."

