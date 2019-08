NIKOLA ROKVIĆ PODELIO FOTKE KOJE NIKAKO NIJE SMEO: Marinko ljut kao RIS na sina, pa progovorio o BOLNOJ TEMI! ZA SRCE GA UJEO!

Marinko Rokvić priznao je da mu nije bilo svejedno kada je Nikola Rokvić porodične fotografije iz Bosne podelio putem svom Instagrama, bez njegove dozvole.

"To je za mene i dalje veoma bolna tema. Zaista ne mogu o tome. Razumite me, molim vas. Nikola je fotografije iz Bosne objavio na Instagramu, ja sam malo zbog toga ljut na njega. Nisam za to da sada o tome pričam za medije, posle toliko godina, zaista ne bih da se ponovo vraćam u taj period - rekao je Marinko Rokvić.

Podsetimo, mlađi pevač je pre samo jednog dana u objavi na društvenim mrežama pokazao pratiocima rodnu kuću u Bosni.

"Mesto gde je pre nesrećnog rata u Bosni bila Marinkova rodna kuća! Bože zdravlja pa da se obnovi", napisao je Nikola na Instagramu.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Instagram

