NAŠAO SAM BRAVARA! NEK SAMO DOĐE, BOLI ME K*RAC! Pogledajte kako je Siniša PROVALIO i izbacio Draganu i sina iz stana! SVE SMISLIO (VIDEO)

Siniša Dragutinović izbacio je navodno svoju još zakonitu suprugu Draganu Mitar, inače nekadašnju učesnicu druge sezone "Zadruge", i njihovog sina Jovana iz stana zbog čega je sada Mitrova sa naslednikom završila na ulici.

Onda je Siniša razgovarao sa bravarom sa kojim je sklopio dogovor da on odmah dođe u stan i zameni bravu. Posle tog poziva, Siništa je ponovo kontatkirao prijatelja i nastavio razgovor sa njim.

"Izvini, druže, našao sam bravara da dođe sad. Ona je debil, ma ne izlazim. Debilka, bre. Kažem joj: "Dođi, uđeš unutra, stavi ključ, pa kad dođe policija samo izvadiš rešenje, kažeš - izvolite". Kakav debil, j*bote. Ova zove i kaže da će sad da dođe. Dođi, dođi. Samo dođi, samo dođi, samo dođi. Nek pošalje, boli me k*rac. Zvao sam (ne čuje se dobro) da bude svedok, da pokupi stvari i to je to. Fali mi još jedan, dva svedoka. Neka se tuži ona koliko hoće. Kakva konjina. Debil. Debili, bre, debilčina. Samo rešenje iz suda", govorio je Siniša.

