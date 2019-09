SNEŽANA ĐURIŠIĆ MI JE SKRENULA PAŽNJU! Rada progovorila o najvećoj promeni ikada: Ništa joj drugo nije smetalo, pa je za ovo rado ISKEŠIRALA!

Radmila Manojlović priznala je da joj je na zube pažnju skrenula Snežana Đurišić. Kako je navela, to je bilo jedino što joj se na njoj nije dopalo, pa je čim je bila u mogućnosti, rado napravila promenu.

Naime, tokom "Zvezda Granda" kao i mnogim drugim kandidatima, strogi žiri i Radi je našao zamerku. Predlagali su joj razne estetske korekcije, ali ona se nije dala.

"Meni nisu momci nalazili mane nego mediji. Baš se onako komentarisalo: 'Rado, ravna si kao daska, uvećaj grudi! Sredi nos, taj kljun!' Bilo je raznoraznih zlonamernih komentara, a tako nešto mi nikad nije rekao neko ko mi je blizak ili kome je stalo do mene."

"Za svaku devojku na početku karijere, a posebno za mene koja sam sa sela došla u veliki grad, susresti se sa takvim naslovima je nešto što ti za trenutak zasmeta. Ipak, naišli su na pogrešnu jer kad proradi seljački inat - gotovo je. Ja sam neko ko je dokazao da je moguće napraviti karijeru i uz sve te nesavršenosti", ispričala je Manojlovićeva.

"Jedina stvar koju sam uradila su zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube, sve dok nisam sama pogledala snimke i videla da to na TV-u rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline Džoli. Ali to je bila moja želja. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta", zaključila je ona.

Kurir.rs, M.G/Puls/Foto: Printscreen

Kurir