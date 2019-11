MIROSLAV PRAVDAO SINA PRED POLICIJOM! Terorisao KOMŠIJE, pevač stigao u sinov stan pa ga ovako BRANIO, čeka ga ova kazna

Marko Ilić (42), sin pevača, napravio haos u zgradi u kojoj stanuje na Novom beogradu zbog čega mu slede prekršajne prijave.

Naime, pevač naslednik pravio je nesnosnu buku stanu, zbog čega su ga komšije prijavile policiji. On je isprva lupao komšiji na vrata, a policajce koji su došli na uvid je vređao i nije im dao da ga legitimišu.

"Otvorio je vrata policajcima, ali nije hteo da im preda ličnu kartu. Vređao ih je i govorio da ne mogu da uđu u njegov stan zato što je njegovo vlasništvo. Na lice mesta došao je i njegov otac Miroslav Ilić, nakon čega se smirio i dao je ličnu kartu", objašnio je izvor upućen u ceo slučaj i dodao da je pevač patroli koja se našla na licu mesta rekao da se njegov sin tako ponaša zbog uticaja alkohola.

Miroslav je za potvrdio da je njegov sin prouzrokovao incident u zgradi, kao i šta je bio uzrok tome.

"Bila je u pitanju preglasna muzika, ali je Marko sve regulisao nakon što je policija došla. Komšije su zvale policiju i nije bilo ništa dramatično, samo prosto buka od muzike", rekao je narodni pevač.

Prema navodima komšija, iz Ilićevog stana je dopirala buka, zbog čega su uznemirene komšije pozvale policiju. Međutim, on se tu nije zaustavio već je izašao iz stana i nastavio da pravi haos. On je izašao u hodnik, došao do ulaznih vrata jednog komšije i počeo je da lupa na vrata njegovog stana", kaže izvor upoznat sa slučajem.

foto: Damir Dervišagić

Zbog buke i vređanja policajca Marko Ilić će dobiti dve prekršajne prijave. Prema članu 22 zakona o javnom redu i miru zbog prekršaja vređanja službenog lica u vršenju službene dužnosti kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Takođe, sinu pevača preti prekršajna prijava i zbog narušavanja javnog reda i mira ili stvaranje uznemirenja građana svađom ili vikom. Za ovaj prekršaj preti novčana kazna od 5.000 do 20.000 dinara. Inače, Ilićev sin Marko se retko pojavljuje u javnosti, a pre 12 godina napravio je i haos u komšiluku svog oca u Višnjičkoj banji.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

Kurir