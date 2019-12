TREBA MI 3 DANA I ONDA SEBI NANOSIM ŠTETU! Bekvalčeva surovo iskrena: To mi je jedini LEK!

Nataša Bekvalac otkrila je da je trenutno zdravlje izdaje, ali da jedva čeka da počne sa radom. Kako je istakla, publika i nastupi uopšte, odnosno ljubav koju tada oseća, za nju su prvi lek.

"Ja jedva čekam da radim, iako me zdravlje malo izdaje, ali ljubav koju dobijam na nastupima, to je neopisivo i to je meni lek", ispričala je ona u "Premijeri, vikend specijalu", pa nastavila o tome kako nije jedna od onih koje vole da se odmaraju.

"Postoje ljudi koji ne znaju da odmaraju i leže. Mene treći dan uhvati nervoza i onda više štete sebi nanesem. I deca su mi takva, svi su sami po sebi malo bolesnici (smeh). Nisu one poslušne, ali ni ja nisam neka poslušna žena. Hana ima 13 godina, sada ulazimo u taj tinejdžerski period, dešava se ono što je uobičajeno, različita pitanja, malo se nešto i krije, svašta se radi. Ona mene ne doživljava na taj način, ja sam njena mama, ali mislim da je jako ponosna. U Novom Sadu mi je mnogo lakše, mirnije, a tu mi je i mama. Iza svake uspešne žene stoji mama koja joj pomaže oko dece. Koliko god da si sposobna i brza, sa tinejdžerkom i bebom, sama nema šanse da bih mogla sve da stignem", zaključila je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir