BOG ĆE DA MU VRATI ONO ŠTO JE ZASLUŽIO! Kija nikad BRUTALNIJE potkačila Slobu, pa otkrila da li je čuvaju ŽESTOKI MOMCI

Pevačica ističe da ni ona nije izgubila veru u ljubav, te da bi se udala još najmanje tri puta dok ne pronađe pravog muškarca.

Pevačica i nekadašnja učesnica rijaliti programa “Zadruga” Kristina - Kija Kockar osvrnula se na novu ljubavnu vezu njenog bivšeg supruga Slobodana Radanovića. Želi mu da pronađe mir uz atraktivnu Jelenu Đuričanin sa kojom je od novembra u emotivnoj vezi.

Kako se šuška, Radanović počinje da živi sa devojkom i na pragu je ženidbe.

- Ne bih ulazila u to, to je njegov život. Želim mu svu sreću. Želim da mu ovaj brak uspe ako se već ženi. Svako će pronaći svoju sreću i Bog će mu dodeliti ono što je zaslužio - poručila je Kija, koja smatra da će svakog stići kazna za sve što je nekome učinuo loše, ali tvrdi kako se uvek trudila da prema drugim ljudima bude dobar čovek.

- Verujem u karmu i uverila sam se da postoji. Uopšte svi ljudi koji su meni činili loše, karma im je to vratila. Zato se nisam bavila tim ljudima, a nikome ne činim zlo, čak ni njima. Smatram da sebe ne treba da trujem mržnjom kada postoji neko ko to gleda gore. E sad, da li je to Bog ili karma, kako to da već da nazovemo, ali se vrati sve to onima koji zaslužuju. Naravno i kada je Sloba u pitanju u svakom smislu. Ne želim mu loše, ali neka i on i ja odgovaramo za sve postupke - kaže Kockareva.

foto: Printscreen Pink

Prema njenim rečima, nikada ne bi bila u braku sa osobom gde ne bi mogla da iskaže svoj stav i mišljenje.

- Onda bismo bili dva mutava čoveka u celoj toj priči. Ne mogu da budem nešto što nisam, mislim da žena treba da bude ono što jeste. Uvek će se naći neko ko će je voleti onakvu kakva jeste.O braku razmišlja, ali ne trenutno.

- Prvo moram da nađem nekog, pa barem dva dana veze, pa onda brak. Udala bih se još tri puta minimum. Što da ne?! Potrudiću se da prestignem Natašu Bekvalac. I za tu Arenu što je napunila, ali za dvadeset godina, ne sada - izjavila je pevačica koja ističe da se na turneji u Americi nije pojavio niko ko je uspeo da okupira njenu pažnju.

foto: Damir Dervišagić

To što ne da na sebe, kaže, pomoglo joj je u životu:

- Trudila sam da budem i u svađama ono što jesam. Nisam ni vulgarna, a kada jesam to je kada se šalim sa društvom. Kada se svađam, trudim se da to radim sa argumentima, a većinom iskuliram stvari jer su mi neki ljudi nebitni.

Na pitanje da li ima obezbeđenje, kao što se piše da ga ima njen bivši suprug, kaže:

- Ne znam od čega treba da se obezbeđuje, kao žena nemam zaštitu. Očigledno ga je strah nečega ako već ima obezbeđenje. Osoba sam koja bezbrižno ide svuda sama, baš zato što znam da nikome ništa loše nisam uradila.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Blic

Kurir