KRAJEM FEBRUARA SAM SAZNALA DA NOSIM MARKOVO DETE! Sad bi u rijaliti da mu sama to saopšti?! Ne zanima me šta on HOĆE!

Izvesna Tea navodno je ostala u drugom stanju nakon kratke veze sa Markom Miljkovićem, a to je saznala pošto se on pridružio ekipi zadrugara. Kako je istakla, nije joj namera da ga o svemu obavesti pismom, već bi pre da uđe u Belu kuću "Zadruge" i sve mu sama saopšti. Takođe, ona navodno planira i da nastavi trudnoću bez obzira na to da li Marko želi ili ne.

U dramatičnoj ispovesti napomenula je i da joj je Miljković mnogo toga ispričao o Luni Đogani, s kojom se pomirio pošto je i ona ušla u rijaliti, te da je zato svesna da će pevačicu u usponu sve ovo "psihički dokusuriti".

"Marko i ja se poznajemo već pet godina. Često smo se sretali po gradskim dešavanjima i klubovima. Nekad davno smo imali nešto, ali to nije bila veza. Međutim, kada su Luna i on raskinuli, mi smo se videli i tu je nešto kliknulo. Nismo bili u zvaničnoj vezi, ali stalno smo se čuli i viđali. Ja sam očekivala da će to prerasti u nešto više. Pre njegovog ulaska u rijaliti, poželela sam mu sreću i rekla - vidimo se kad izađeš", preneli su mediji njenu izjavu za Svet, a ona nastavlja:

"Međutim, krajem februara, saznala sam da sam u drugom stanju i da nosim njegovo dete. Nisam želela da mu šaljem nekakva pisma ili da tražim produkciji da ga obaveste. Razmišljam da uđem i da mu lično kažem šta imam. On ako ne želi da prihvati i prizna dete, to je u redu, ali ima pravo da zna. Iskreno, razočarala sam se kad se pomirio s Lunom. Svašta mi je pričao o njoj, između ostalog da ga je jako povredila i da joj nikada neće oprostiti, a još više me šokiralo kada su priznali da su se pomirili još pre rijalitija. On je dečko koji sedi na dve stolice. Da je iskreno voli, ne bi se viđao sa mnom", tvrdi izvesna Tea, pa dodaje da zna da je Luna psihički vrlo nestabilna, te da je svesna da bi mogla totalno da "pukne" kada sazna kakvu joj je izdaju Miljković priredio.

Ova devojka, kako se navodi, budno prati dešavanja u Šimanovcima i jedva čeka trenutak kada će kročiti unutra i reći istinu pošto, kako kaže, teško joj je i strepi za svoju i bebinu budućnost, jer sve zavisi od Markovog odgovora - hoće li priznati dete. "Meni nije potrebna popularnost, ne planiram da uđem da bi se čulo za mene preko njega, već jednostavno želim da znam na čemu sam i da li će on prema ovoj situaciji da postupi odgovorno, kao zreo muškarac ili ne. Iskreno, žao mi je Lune. Devojka nije ni za šta kriva. Znam da će je ovo psihički dokusuriti, ali oni ne znaju koliko je meni teško. Sedim kod kuće i razmišljam o budućnosti i nekad ne mogu da verujem šta sam sebi dozvolila. Ja ću ovo dete zadržati, šta god on bude rekao. Mene ne zanima da li on to želi ili ne. Ako neće on, sama ću da se brinem o detetu. Ne mogu da kažem da smo planirali, daleko od toga. Nismo ni zvanično bili u vezi, ali eto, desilo se", zaključila je ona.

