VERI PALA ROLETNA KAD JE ČULA DA SE PRIČA DA JE BOLESNA! Ljudi mi ne prilaze kad me vide na ulici! Pevačica ŠOKIRANA!

Pošto se u javnosti pojavila informacija da je Vera Matović zaražena koronavirusom, pevačica se šokirala kao nikada do sada. Zbog naslovnice jednog nedeljnika pao joj je mrak na oči, pa je istakla da ima onih koji su u to poverovali, te da joj sada ne prilaze kada je vide na ulici. Čitava drama nanela joj je veliku štetu.

"Tri puta su me do sada mediji sahranjivali. Kako se sad ja osećam zbog toga? Svi misle da sam stvarno zaražena i imam koronavirus. Ljudi mi ne prilaze na ulicu kad me vide", kazala je Vera.

"Zvali su me sa svih strana da pitaju da li sam dobro. Budalaština, koja mi je veliku štetu nanela. Nije ovo tema sa kojom se treba šaliti", dodala je ona.

