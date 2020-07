OSEĆAM SE NIKAD BOLJE: Maja i Taki izgladili odnos! A evo šta kaže o njenom bivšem koji je bio u ZATVORU tri godine!

Nakon što je došlo do turbulentnog raskida između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, svi su se pitali da li će bivša zadrugarka konačno izgladiti odnos sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem, koji je bio veoma ljut na nju zbog afere sa oženjenim čovekom.

"Osećam se nikad bolje. Završi se i to čudo. Što može, može, što ne može, ne može. Janjuš je sve prokockao, pa je hteo da se uvali Maji. Šta će to njoj? Ona je lepa, mlada, može da bude sa kim ona hoće. Šta će joj Janjuš? Ona se stvarno u njega zaljubila, ali kad je videla klipove i poniženje zapitala se šta će joj to u životu. Kad je Janjuš video moj stav, da neću ni da čujem da ga Maja primi u stan, on je video koliko ima sati, pa je shvatio da mu je bolje da se vrati ženi. Sve je Janjuš shvatio na superfinalu kad sam se ja obratio Maji" rekao je Taki i dodao:

" Kad je izbila ta njhova famozna tuča, ona je meni pre toga rekla da ide da raščisti sve sa njim. Ja sam stvarno bio jako ljut na Maju. Ja sam poludeo! Ona sada samo spava, nigde ne izlazi, ne gleda ni emisije. Hoće psihički da se odmori" kaže Majin otac, a evo kako komentariše ćerkino gostovanje u emisiji sa Janjušem:

"Janjuš je bezobrazan, a nije mu ni ona ostala dužna. Video sam da se javila naša komšinica koja je meni prošle godine uništila automobil... Napala je. To su sve gluposti. Te žene koje se javljaju i podržavaju Janjuša, neka ga vode kući" rekao je Taki i otkrio detalje Majine veze sa bivšim dečkom Stefanom, koji je proveo u zatvoru tri godine.

""Maja je imala tog dečka kojeg je izdržavala tri godine, dok je on bio u zatvoru. Slala mu je pakete u zatvor svakog 1. u mesecu. Pozajmljivala je i od mene pare, samo dođe i kaže: ''Daj mi Taki 100 evra da pošaljem paket''. Ja njega nikad nisam upoznao, niti video."

