ŠOK-DETALJI IZA MATEJINE NOVE TETOVAŽE! Dobar deo ruke mu je sada iscrtan, a evo kakve veze Tara ima s tim! (FOTO)

Mateja Matijević pohvalio se novom tetovažom - Anubisa, što je grčki naziv za boga-šakala povezanog sa zagrobnim životom i mumifikacijom u egipatskoj mitologiji.

"Ovo je Anubis, to je Bog smrti koliko ja znam, a da li to Mateji ima neko posebno značenje, ne znam", počeo je priču još jedan bivši zadrugar, Filip Reljić, za "Ekskluzivno".

foto: Printscreen Ekskluzivno

"Oporavlja se tetovaža, ali Fića odvaljuje... Anubis ima veze sa podzemljem i sa simbolikom u egipatskoj kulturi, ali se više povezuje sa tim da je neko sa izraženim osećajem za pravdu, neko ko simbolizuje to da će svako dobiti svoju pravdu i sudbinu. Ja sam pravedni čovek, a imam i svevideće oko i to je simbolika", nadovezao se Mateja, pa dodao da nikada ne bi posvetio tetovažu Tari Simov, ali ni bilo kojoj drugoj devojci.

foto: Printscreen Ekskluzivno

"Iskreno, ne bih uradio tetovažu vezano ni za jednu devojku, jer nikad ne znaš kad ćeš da završiš sa devojkom, samo sam realno, to je moj stav odavno."

Odnedavno, inače, Filip je u vezi sa Matejinom rođenom sestrom Mašom, a evo kako je njegov bivši cimer prihvatio zeta.

"Ja sam još kada sam u 'Zadruzi' upućivao svoju sestru da ide na časove kod njega, jer i ona želi da se bavi tetoviranjem kao i Filip. To se sad obistinilo. Tako da sam ja pomislio i tamo u jednom trenutku da može da se desi da dođe do nečega kad provode vreme zajedno i iskreno mnogo mi je drago jer sam svestan kakav je Filip momak. Moj je drug, znam iz kakve je porodice, dobili su moj blagoslov", istakao je on.

"Meni je bilo interesantno, nikad neću zaboraviti scenu kad sam ja dobio čestitku od sestre za rođendan, a on je rekao što mi je slatka sestra, a ja sam rekao: 'Mateja, nema šanse, ni ne gledaj", smejao se, pak, Reljić.

foto: Printscreen Ekskluzivno

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Ekskluzivno

Kurir