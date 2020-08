AFRIKA O TAJNOJ VEZI, POVREDI, POZORIŠTU I LUKS LOKACIJI GDE ŽIVI! Ima 4 godine kako nikog poznatog tu nisam SRELA!

Sandra Afrika istakla je kako vešto krije dečka, te kako ne planira nikoga da predstavlja javnosti dok se ne dokaže kao "onaj pravi". U rijalitiju smatra da joj nije mesto, a u svom luks komšiluku za četiri godine koliko je tu - uopšte ne sreće poznate komšije.

"Nikakva situacija nije, vešto ga krijem. Kad bude onaj pravi, svi ćete saznati o čemu se radi", počela je ona, te se osvrnula na šok-fotke koje su kružile, a za koje se sumnjalo da su njene i njenog bivšeg Vladimira Volkova.

"Više mi je muka od svega toga, naša veza je bila turbulentna. Neke veze su mirnije, nas dvoje smo tako funkcionisali. Na fotografiji nismo on i ja, dečko na toj slici nema tetovažu na toj ruci gde ima Volkov. Sa tim dečkom sam bila četiri godine i znam da on to nikada ne bi objavio sigurno."

Izjavila si da imaš najbolju gu*u na estradi, da li si i dalje istog mišljenja?

"Šalila sam se kada sam to rekla. Koja god anketa da bude za zgodnu devojku sa estrade ili ko ima najbolju gu*u na estradi, tu titulu ponesem ja, samim tim sam se našalila na svoj račun."

Spekulisalo se da si doživela povredu u teretani.

"Sve je kako treba, nešto sam se na treningu povredila. Rame i jedan deo leđa mi je bio u lošem stanju, nisam mogla da se pomerim."

Kako si reagovala na negativne komentare što jedna pevačica glumi u pozorištu?

"Gluma je sastavni deo mog posla i nisam jedina pevačica koja je glumila u okviru nekog projekta. Nije to ništa novo, mene su pozvali da otpevam deo u pesmi i odglumim, što je sasvim normalno. Uvek će biti onih kojima će se to svideti ili neće."

Srećeš li nekog od poznatih u elitnom naselju u Beogradu gde živiš?

"Ne srećem uopšte svoje poznate komšije. Mariju Šerifović sam možda videla dva puta, Sašu Kovačevića viđam često jer boravim kod njega u restoranu i onda popijem kaficu. Bukvalno je to to, Milicu Pavlović i Todorović sam videla jednom za sve ove četiri godine."

Da li ćeš možda ući u "Zadrugu 4"?

"Meni je to sve okej, ali ne vidim sebe u rijalitiju. Neko sam ko dosta radi i imam dosta posla, ne bih mogla to sve da otkažem i da tamo blejim po čitav dan. Možda da sam malo mlađa, pa 'ajde, ali sa 32 godine meni tamo nije mesto."

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

