NAKON ŠTO JU JE VUK MOB ISPROZIVAO, OGLASILA SE KIJA: Kockareva u svom stilu odbrusila reperu! Neće mu biti SVEJEDNO!

Kristina Kija Kockar je nedavno prozvana od strane repera Vuka Moba, pa je sada žestoko i u svom stilu odgovorila na iste.

"Crna Gora nam još ne da da uđemo u njihovu zemlju, ali idem u Hrvatsku i drago mi je zbog toga. Imam tamo puno društva i članova porodice. Idem sama kolima tamo" otkrila je Kija.

Nedavno je Kiju isprozivao Vuk Mob sa kojim je nekada bila u sjajnim odnosima. Ovoga puta Kija je imala i odgovor za repera.

"Nisam videla, ali te prozivke i tako to, ja sam već dve godine navikla na to. Toliko je bilo prozivki, da ja jednostavno ne reagujem na takve stvari. Pesma je subjektvini osećaj kako se kome svidi, ako se njemu ne sviđa, to je njegov izbor" rekla je Kija u emisiji "Premijera".

