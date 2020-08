NEĆU VIŠE DA ĆUTIM, NEK SVI ZNAJU ŠTA MI SE DEŠAVA! Tanja Savić OČAJNA, muž joj ne da da vidi sinove! Ovo je njen VAPAJ!

Pevačica Tanja Savić mesecima nije videla sinove Đorđa i Maksima, a neretke objave i izlivi osećanja na društvenim mrežama svedoče koliko pati što ne može da ih zagrli. Pored toga, kako je priznala, već danima ne može ni da ih vidi putem video poziva što je bio jedini način da stupe u kontakt, te sada čeka da trenutak kada će joj suprug Dušan, koji je sa naslednicima u Australiji, dozvoliti da na neki način čuje mališane.

- Moje ljubavi najveće. Sve činim da mi dođete u zagrljaj. Osoba sam koja krajnje osuđuje nepravdu. I svaka načinjena šteta ne može, a da prođe nekažnjeno. Ima već 5 dana kako nisam čula njihov glas. Kada kontaktiram porodicu, svi ignorišu. Gde će im duša. Ako pokušavam da pozovem ponovo, oni me blokiraju. Neka svi već jednom znaju šta mi je učinjeno - napisala je Tanja na svom Instagramu, a kako saznajemo, to što ni na jedan način ne može da stupi u kontakt sa sinovima je dovodi do očaja.

- Tanja je zaista posvećena majka, svaki dan pati zbog razdvojenosti od sinova. Ovo je prvi put da je prošlo toliko vremena da nisu zajedno, ona sve svoje obaveze, nastupe i gostovanja podredi upravo Đorđu i Maksimu. Svakodnevno priča o njima i jako joj je teško, često plače, ali nikad dok je sa sinovima na telefonu. Ne želi da vide da je tužna, održava iluziju da je sve u redu, da ih ona čeka i da prirema dom da sve bude sređeno kad se oni vrate. Dani joj se svode na trenutak kad će ih ugledati na ekranu, pa popričati kako joj je prošao dan, čuti šta oni rade, da li su dobro - otkriva naš izvor i dodaje:

- Međutim, sada ne može ni putem video poziva da ih gleda. Danima pokušava, odbijaju joj pozive, kako je i sama na Instagramu napisala, nakon stalnih pokušaja blokirali su joj broj. Zaista je loše, očajna je i deca joj svaki dan sve više nedostaju. Trudi se da se bori i da razmišlja pozitivno, da će što pre doći dan kada će ih priviti u zagrljaj.

Stupili smo u kontakt sa Tanjom Savić, koja nam je rekla da ne odustaje od borbe da joj se naslednici što pre vrate, pa kratko poručila:

- Moram da se borim najjače. Znam da moram da ostanem jaka.

Podsećamo, Tanja je godinama sa porodicom živela na relaciji Australija - Srbija. Početkom ove godine boravili su u Beogradu, gde je Tanja planirala da se posveti karijeri, međutim u aprilu mesecu njen suprug Dušan Jovančević odveo je decu u Australiju bez pevačicinog znanja. Od tada pevačica nije videla sinove, a kako je u više navrrata otkrila, to joj teško pada.

