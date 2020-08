TAKI ĆE MENI SVE DA OPROSTI! Maja rekla šta OSEĆA prema Janjušu, pa otkrila sve DETALJE njihovog susreta na splavu!

U emisiji je prikazan prilog emotivnog odnosa Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, a Dušica je pitala Maju kako njen otac Taki podnosi dešavanja, i kako je protekao Majin i Janjušev susret.

"On nije podržao tu vezu kao roditelj. Ja to razumem, ja sam njegovo dete, on će meni sve da oprosti. Sad smo okej. Nema potrebe da mi ne veruje, mi imamo iskren odnos, nema potrebe da ga lažem. Janjuš nije moj neprijatelj, susret je bio normlan. Popričali smo o celoj situaciji, popile smo piće sa njim. Ja iz tog odnosa pamtim samo lepe stavri. Kada sve prođe, pamte se samo lepe stvari" rekla je Maja.

