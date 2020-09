NAKON KRISTIJANOVIH BRUTALNIH PROZIVKI, OGLASIO SE RADE! Lazić preko OVOGA ne može da pređe, pa mu poručio: SPREMAN SAM!

Nakon što je Kristijan Golubović brutalnim rečima isprozivao Radeta Lazića, sada se on oglasio pa mu je odgovorio.

Naime, Lazić se oglasio na svom Instagram profilu pa se tako obratio Kristijanu:

"Na sve mogu da okrenem glavu šta god ova lubenica kaže. I na to da sam homoseksualac i da će da me ubije, odrobija, ali da neko vređa moje dete i preti mojoj porodici kao pre pola sata (njegova neka su živa i zdrava i nisu deo našeg sukoba) na takve pretnje mislim da niko od nas ko drži do sebe, svojih kodeksa ne moze preći preko ovoga. Posle ovoga imam samo jedno da kažem. Ja sam spreman, zam da ste vi uz mene", napisao je on.

