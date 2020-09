RASTA U JUTARNJI DOŠAO POD JEDNIM USLOVOM! Otkrio gde ide u 11 sati, sve raznežio, a onda spomenuo i Anu Nikolić!

Reper Stefan Đurić Rasta otkrio je da voli da ustaje rano, kao i da mu je ćerkica Tara, koju je dobio sa pevačicom Anom Nikolić, najvažnija od svega.

"Neverovatno je ljudima što ne ustaje kasnem, ja sam tip koji voli da radi ujutru, tada mozak radi najviše, imam tad najbolje ideje. Noć nije za neke racionalne odluke, navikao sam taj neki tempo", rekao je Rasta i otkrio da je stigao u Jutru na Prvoj na gostovanje samo ako sve završi do 11!

"idem po ćerkicu i u 11 i treba da joj sušim kosu i to je najvažnije da budem prisutan sve ostalo je relativno", rekao je Rasta i prisetio se i Tarinog prvog odlaska kod zubara.

"To je bio više za mene stresno. Našli smo dobrog zubara koja joj je objasnio da to nije strašno. U moje vreme to je bilo dosta oštro, onako komunistički. Ja sma zadužen za te stvari, mama je više zadužena za zabavu. A mama je stroža, to je nekako očiglednije", rekao je Rasta.

