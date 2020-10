MORAMO DA VIDIMO DA LI ĆEMO IZDRŽATI U VEZI NA DALJINU! Teodora progovorila o vezi sa Ninom, pa priznala da li žive ZAJEDNO!

Teodora Džehverović je u emotivnoj vezi sa Ninom Čelebićem, a sada je otkrila da li se plaši budućnosti sa Ninom.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Iako ljubav cveta, Teodora je otkrila da njih dvoje još ne žive zajedno, te da ne planiraju uskoro da uzmu stan, jer moraju prvo da "prežive" vezu na daljinu.

"Ne živimo trenutno zajedno, ali kao da živimo. Kod njega smo, ili kod mene, tu smo, ali ne planiramo da uzmemo stan u ovom trenutku da bude zajednički. I on treba da ode da igra, gde god to bilo, ja ću mu biti podrška. Plus da vidimo da li ćemo izdržati tu daljinu, da li će to da funkcioniše", rekla je Teodora u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Printscreen/Ekskluzivno

