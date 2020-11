NATAŠA RADAN OTKRILA SVE DETALJE VEZE SA AMAROM GILETOM: Pričao je da me voli, da je to to! Bilo mu je bitno da bude SA MNOM!

Nataša Radan je ispričala Ermini Pašović i Marku Đedoviću o njenoj vezi sa pevačem Amarom Giletom.

"On je mene muvao, držao za ruku dok je nastupao. Bila je situacija kada je izljubomorisao na mog druga koji je gej. Smetalo mu je što me je grlio na nastupu, pa mu je sklanjao ruku sa ramena, i to više puta. On i ja smo se muvali kao, slao mi je slike", rekla je Radanova, ali ju je Ermina prekinula sa pitanjem:

foto: PrintscreenZadruga

"Kakve slike, gole?", glasilo je pitanje.

"Ne bre, normalne. Znaš slao mi je i ruže za sto dok je nastupao, a ja sam uvek dobijala sto kod bine. Pričao je da me voli, da je to to. Nije mu bio bitan se*s, već da bude sa mnom", ispričala je Nataša.

