INSPEKTORKA LILI BOŽIĆ PROSLAVILA U KRUGU PRIJATELJA: Prespavala sam kod njih, jedva su me izbacili iz KUĆE!

Bivša zadrugarka Ljiljana Stevanović Lili ovaj Božić proslavila je sa prijateljima, bez sina i njene velike ljubavi, a sada je podelila i otkrila kako je se najradosniji praznik slavio ranije u njenom domu.

"Na Badnji dan kažu ljudi da se oprašta, ne ljutiš se ni na koga, ja sam otišla kod prijatelja, moj sin je otišao sa društvom, nije u Beogradu, a ja sam odlučila da odem kod prijatelja i tamo da prespavam. Jedva su me izbacili iz kuće. Ja slavim Božić od kad znam za sebe. Tada je to bilo i tajno, ranije, kad to nije bilo pomodarstvo, kao danas, kada je to bilo zabranjeno, ja sam slavila. Lepo sam provela današnji dan. Uživala sam sa prijateljima, njima je sin bio položajnik", ispričala je Lili.

