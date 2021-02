DUŠICA JAKOVLJEVIĆ VIŠE NE KRIJE DEČKA! Voditeljka objavila prvu ZAJEDNIČKU FOTKU: Zbog njega osmeh ne skida sa LICA! (FOTO)

Foto: Printscreen/Magazin IN

Voditeljka Dušica Jakovljević ne krije da je ponovo zaljubljena, do sada je krila dečka od očiju javnosti, a sada se oglasila na svom Instagram profilu i pokazala ga prvi put.

Naime, oni su proslavljali Dan zaljubljenih, pa su pozirali, a Dušica je odmah objavila fotografiju. Njih dvoje su nazdravljali, dok ona nije skidala osmeh sa lica.

"Čovek samo srcem dobro vidi", Antoan de Sent Egziperi - napisala je ona u opisu fotografije.

Nakon nekog vremena rešila je da progovori o emotivnom statusu i otkrije da je srećna i ispunjena. Na temu koji i kakvi muškarci su najfatalniji za žene, svoj stav iznela je i voditeljka Dušica Jakovljević.

"Mislim da se prinčevi stvarno pojavljuju. Ja sam nekad tragala, želiš da se nešto dogodi, želiš da imaš rame kad dođeš kući, kada se ugase svetla, nekoga sa kim ćeš da ćutiš ili gledaš film... Ali to ne možeš da tražiš, to se jednostavno dogodi kada se najmanje nadaš. Pitala sam jednu ženu: ''Kada će se to meni desiti, da nađem pravog muškarca?'', ona mi je odgovorila: ''Kada ti budeš prava žena!''. I u tom momentu kada sam zavolela sebe ponovo, pojavio se i princ", rekla je Dušica.

"Treba da se potrudiš oko muškarca koji je spreman da se potrudi oko tebe", dodala je Dušica u emisiji "Magazin IN", pa nastavila:

"Konačno sam našla nekog ko ne želi da bude javna ličnost, niti dečko Dušice Jakovljević."

