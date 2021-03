MEDO, SREĆAN TI 10.038. ROĐENDAN: Verica Rakočević uputila NESVAKIDAŠNJU poruku 35 godina MLAĐEM mužu: Došao si sa planete Nubiru!

Kreatorka Verica Rakočević i njen 35 godina mlađi izabranik Veljko Kuzmančević godinama važe za jedan od najsrećnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Verica mu se danas obratila na društvenoj mreži Facebook, a imala je poseban razlog za to.

Naime, njen muž Veljko danas proslavlja rođendan, a ona mu je uputila nesvakidašnju čestitku:

- Ovo neobično biće čija je duša stara hiljadu godina, sa planete Nubiru došao je i promenio moj život. Medo, srećan ti 10.038. rođendan i ostani još dugo na ovoj planeti da ih slavimo zajedno - napisala je Verica uz njihovu zajedničku fotografiju.

Podsetimo, nedavno je Verica (73) govorila o braku sa upola mlađim mužem:

- Život je to, nikad se to ne zna. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz prostog razloga što čovek ima samo 38 godina možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur - rekla je Verica za medije.

