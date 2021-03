UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE! HAOS U HRVATSKOJ! Manuel optužuje: Moja žena Morena je pukla, pije i drogira se otkako je sa Čabarkapom!

Morena Marjanović i njen muž Manuel Curi žive kao rogovi u vreći. Ovoga puta, biznismen iz Hrvatske dostavio nam je video u kojem se vidi kako bivša učesnica "Parova" nasrće na njega, baca se po podu i optužuje ga za zlostavljanje. Curi tvrdi da je njegova supruga izgubila kontrolu zbog ljubavnika Aleksandra Čabarkape i ističe da je nije udario.

Morena Marjanović u rastrojstvu foto: Privatna Arhiva

- Ovaj video je prava sramota, ali morao sam da ga dostavim da bi svi videli s kakvom osobom ja živim. Žena je pukla. Evo kako se ponaša otkako je sa Čabarkapom. Taj čovek joj je popio mozak i ja ne mogu da je smirim. Mnogo pije, drogira se i izgleda da meša alkohol sa antidepresivima. Nasrće na mene kao da je besna.

Manuel za sve krivi Aleksandra Čabarkapu foto: Privatna Arhiva

Moram da se zaštitim od ovakve žene. S njom je postalo nesnosno živeti. Ne ume da se ponaša. Život vrti oko ljubavnika. Ne kažem da sam cvećka, ali pored mene je živela lepo i mogla je bar da nauči da se ponaša kao dama, a ne da se baca po kući i izigrava žrtvu. Imam mnogo snimaka u kojima se vidi da je ona poremećena osoba - priča Manuel.

Morena Marjanović foto: Privatna Arhiva

I Morena je iznela svoju stranu priče.

- Manuel je tim snimkom sam sebe degradirao. Jasno se vidi da sam ja na izmaku snage, nemoćna, pod sedativima, da me tuče, baca na pod, zatvara u vešeraj, vidi se da plačem i samo govorim da me prebija i molim da me pusti na miru. Pre nego što je snimao radio je još mnogo gore stvari. Pripremio je teren da meni ne bude dobro, a onda se pravi da je fin. Ni u jednom trenutku ga nisam takla. Ja sam ta koja je žrtva fizičkog i psihičkog nasilja, što ovaj video i potvrđuje - tvrdi Morena.

Morena na podu foto: Privatna Arhiva

Ona je objasnila i šta je prethodilo ovom snimku.

- Sve se to dešava u mojoj kući. Doveo je majstora u našu nekretinu da živi, a taj čovek je opasan po život i hteo je da se obesi. Ovo je sramota da jedan otac ovo dostavi medijima. Ako je video da mi nije dobro, trebalo je da mi pomogne. Ali ne, on snima ženu u ovakvom stanju. To rade samo monstrumi. On maltretira žene. Sve je laž što je objavio. On me je to veče terao da potpišem kupoprodajni ugovor za prodaju kola koji sam pocepala. Zato, kad snima, striktno pazi šta priča, da bi on ispao žrtva - poručuje Morena.

