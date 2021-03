DOBIO SAM PECKU KAD SAM REKAO DA DORUČKUJEM PAŠTETU! Pobednik ZG progovorio o Vanji, a Aleksandra ima JAKU poruku za sve TAKMIČARE

Bura oko diskvalifikacije Vanje Knežević iz Zvezda Granda, pa je sad Aleksa Perović, koji se proslavio upravo kroz učešće u muzičkim takmičenjima - 2013. godine u "X Faktoru" i 2017. u "Zvezdama Granda", gde je i pobedio, izneo je svoj stav o odnosu takmičara i članova žirija.

- Takmičari koji se prijavljuju za ovo takmičenje moraju biti spremni na sve što ih tamo čeka. Jer to što se dešava na takmičenju, to je samo deo onoga što ih posle čeka. Ja sam, na primer, u "X Faktoru" dobio pecku kad sam rekao da doručkujem paštetu, jer su posle pisali da takmičari nemaju šta da jedu. Smatram da je ovo moglo da se spreči i da nije moralo do ovoga da dođe. Veliku odgovornost imaju svi ljudi koji su uticajni, da li generalno ili u tom trenutku, i takmičari i žiri, nas su uvek učili kako da se ponašamo i šta da kažemo. Vanja je neko ko ima 18 godina i njenim godinama mogu da se pripišu neke greške, ali danas deca imaju mnogo ranije Instagram i društvene mreže, i smatam da treba da budu mnogo ranije svesni toga kako utiču na svet oko sebe - rekao je Perović.

Aleksandra Kovač, pevačica i kompozitorka, bila je svojevremeno član žirija u "X Faktoru", te je sa te strane iznela svoj stav.

- Postoji granica i mora da postoji granica, jedina prihvatljiva kritika je konstruktivna kritika, gde vi nakon toga ponudite rešenje kandidatu i date mu taj "puš" da ide dalje. Onda ta osoba želi da prihvati kritiku i iskorisitće je da bude bolja. Članovi žirija su tu da daju stručne muzičke savete i kritike, a ne da na bilo koji način omalovažavaju te ljude. Morate biti spremni da se stalno usavršavate, oni koji se prijavljuju znaju dobro na kakva takmičenja se prijavljuju - rekla je Aleksandra Kovač u Jutarnjem programu Prve TV.

Podsetimo, Vanja je mnoge oduševila svojim nastupom u pretposlednjoj emitovanoj emisiji, kada je pevala pesme "Što te nema" i "Bitanga i princeza", međutim nije se svima dopao njen performans, zbog čega je naišla na oštre komentare pojedinih članova žirija.Nakon toga, mnogi su rešili da stanu na stranu mlade pevačice, te je ona dobijala poruke podrške koje je delila na svom Instagram storiju, posle čega je diskvalifikovana.

